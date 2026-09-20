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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يشهد إزاحة الستار عن تمثال أول رئيس لأنجولا بحديقة الحرية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، احتفالية إزاحة الستار عن التمثال النصفى للدكتور أنطونيو أجوستينو نيتو، أحد أبرز رموز النضال الوطنى فى تاريخ أنجولا وأول رئيس لجمهورية أنجولا، بحديقة الحرية بالزمالك، وذلك بحضور فيليبى زاو، وزير الثقافة بجمهورية أنجولا، وماكينتو سيباستياو لوبيز، سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن الاحتفال بإزاحة الستار عن تمثال الدكتور أنطونيو أجوستينو نيتو يكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لتخليد اسم شخصية تاريخية بارزة فى تاريخ أنجولا، وإنما لتزامنه مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأنجولا، بما يجسد عمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين.

محافظ القاهرة 

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته باحتضان حديقة الحرية بالزمالك للتمثال، لما يحمله المكان من دلالة رمزية وثقافية متميزة، مؤكدًا أن المحافظة تعتبر حديقة الحرية «حديقة للصداقة والسلام»، فهي ليست مجرد مساحة خضراء في قلب العاصمة، وإنما فضاء إنسانى وثقافي تلتقي فيه رموز مصر مع رموز الشعوب والدول من مختلف قارات العالم، بما يعكس قدرة الثقافة والتاريخ على أن يكونا جسورًا للتقارب والتفاهم والسلام بين الشعوب.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن حديقة الحرية تضم 23 تمثالًا لرموز مصرية وعالمية بارزة، تمثل نخبة من الشخصيات المرتبطة بتاريخ أوطانها ونضالات شعوبها، بما يجسد في قلب القاهرة تنوع الحضارات وتلاقى الشعوب.

وأكد محافظ القاهرة أن استقبال تمثال الدكتور أنطونيو أجوستينو نيتو، ممثلًا لدولة أفريقية صديقة وشقيقة لمصر، يضيف إلى الحديقة حضورًا أفريقيًا يعكس عمق انتماء مصر لقارتها واعتزازها بجذورها الأفريقية.

وأوضح محافظ القاهرة أن هذه الخطوة تأتى متسقة مع توجه الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، وترسيخ التعاون والتواصل بين مصر وأشقائها فى القارة، انطلاقًا من روابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، ومن خلال العديد من المجالات، وفى مقدمتها التبادل الثقافى.

وأضاف محافظ القاهرة أن وجود تمثال الدكتور أنطونيو أجوستينو نيتو في حديقة الحرية لا يمثل مجرد إضافة جديدة إلى الحديقة، وإنما يجسد عمق الصداقة والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وأنجولا، ويمنح هذه العلاقات حضورًا رمزيًا دائمًا في قلب القاهرة وعلى ضفاف نهر النيل الخالد.

وتوجه محافظ القاهرة بخالص التقدير إلى جمهورية أنجولا وسفارتها بالقاهرة، وإلى جميع من أسهموا فى إنجاز هذا العمل الرمزى والثقافى، مؤكدًا أن هذا التمثال سيظل شاهدًا على الصداقة التى تجمع البلدين والشعبين.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن محافظة القاهرة ستظل حريصة على دعم وتعزيز علاقاتها مع المدن والعواصم والشعوب الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من إيمانها بأن المدن ليست فقط أماكن يعيش فيها الناس، وإنما جسور للتواصل والتفاهم والسلام بين الشعوب.

واختتم محافظ القاهرة كلمته بالترحيب بالحضور فى حديقة الحرية، معربًا عن تمنياته بأن تظل هذه المناسبة علامة مضيئة في مسيرة العلاقات المصرية الأنجولية، وأن يظل تمثال الدكتور أنطونيو أجوستينو نيتو في قلب القاهرة رمزًا للصداقة والاحترام المتبادل وروابط الأخوة التي تجمع مصر وأنجولا.

شهد الحفل الكشف عن النصب التذكاري للبطل القومي الأنجولى، ووضع إكليل من الزهور تخليدًا لذكراه.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رئيس لجمهورية أنجولا

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