«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» على قناة «النهار» نهائيا، وإلزام جميع المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور مقدمته دعاء سهيل، لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس، وذلك في ضوء ما رصدته لجان الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات بالبرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج «حياتك من الطبيعة» يأتي ضمن ما سمّته إدارة قناة «النهار» بأنه يندرج تحت «برامج الإنتاج المشترك»، والتي كانت القناة قد تقدمت ببياناتها سابقاً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في سياق جهوده المستمرة لتنظيم المحتوى الإعلامي المعروض على الجمهور.

برامج «الإنتاج المشترك»

ويواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مراجعة وتدقيق عقود برامج «الإنتاج المشترك» المقدمة من القنوات الفضائية، بالتوازي مع فحص تصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها؛ حيث تشمل أعمال الفحص مراجعة بنود العقود وطبيعة البرامج ومقدميها، ومدى مطابقة المحتوى للأكواد والمعايير، مع التعامل الفوري والحاسم حيال أي مخالفات يتم رصدها، والوقف الفوري للبرامج حال عدم توافر الاشتراطات والمعايير المهنية، إذ لا يكفي حصول مقدم البرنامج على ترخيص مزاولة المهنة أو تصريح الظهور، بل يظل ظهوره على الشاشة خاضعاً للتقييم المستمر من جانب المجلس.

يأتي تحرك المجلس في إطار حرصه على التحقق من مدى التزام البرامج والقنوات بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي، والتصدي لأي ممارسات من شأنها السماح لغير المتخصصين بتقديم محتوى مهني أو طبي دون سند قانوني أو مهني.