قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمرتب 20 ألف جنيه | وظائف جديدة بالقطاع الخاص فى القليوبية,, اعرف الشروط وطريقة التقديم
%45 طاقة متجددة بحلول 2028.. كيف تعيد مصر رسم خريطة أمن الكهرباء؟
بلومبرج: خطة لاقتطاع الأقصر حصة من السياحة العلاجية في العالم
معنى حديث العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة .. علي جمعة يوضحه
«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً
صادرات الغزل والمنسوجات تسجل 617 مليون دولار خلال 7 أشهر
تصفيات 2027.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان
نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية خلال أسبوع .. انفوجراف
الرقابة المالية تلزم الشركات بالتسجيل في «بريدي» لاستقبال المراسلات الرسمية
من 2.5 لـ 16,231 ألف جنيه.. خارطة المقابل الشهري لـ شقق الايجار المنتهى بالتملك فى كل المدن
الاستخبارات الأمريكية تشيد بدور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
لا تخبروا «ترامب» .. الدنماركيون يسخرون من «اتفاق جرينلاند»: «دعوه يتوّهم النصر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» على قناة «النهار» نهائيا، وإلزام جميع المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور مقدمته دعاء سهيل، لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس، وذلك في ضوء ما رصدته لجان الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات بالبرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج «حياتك من الطبيعة» يأتي ضمن ما سمّته إدارة قناة «النهار» بأنه يندرج تحت «برامج الإنتاج المشترك»، والتي كانت القناة قد تقدمت ببياناتها سابقاً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في سياق جهوده المستمرة لتنظيم المحتوى الإعلامي المعروض على الجمهور.

برامج «الإنتاج المشترك»

ويواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مراجعة وتدقيق عقود برامج «الإنتاج المشترك» المقدمة من القنوات الفضائية، بالتوازي مع فحص تصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها؛ حيث تشمل أعمال الفحص مراجعة بنود العقود وطبيعة البرامج ومقدميها، ومدى مطابقة المحتوى للأكواد والمعايير، مع التعامل الفوري والحاسم حيال أي مخالفات يتم رصدها، والوقف الفوري للبرامج حال عدم توافر الاشتراطات والمعايير المهنية، إذ لا يكفي حصول مقدم البرنامج على ترخيص مزاولة المهنة أو تصريح الظهور، بل يظل ظهوره على الشاشة خاضعاً للتقييم المستمر من جانب المجلس.

يأتي تحرك المجلس في إطار حرصه على التحقق من مدى التزام البرامج والقنوات بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي، والتصدي لأي ممارسات من شأنها السماح لغير المتخصصين بتقديم محتوى مهني أو طبي دون سند قانوني أو مهني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برنامج حياتك من الطبيعة قناة «النهار المؤسسات الإعلامية قناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصــ.رع فتاة صــ.دمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

شهر رمضان 2026

وفقا للحسابات الفلكية.. موعد شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام عيد الفطر

وظائف وزارة العمل

فرص جديدة في 12 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للقطاع الخاص برواتب مجزية

التوقيت الشتوي

عودة التوقيت الشتوي في مصر.. الموعد الرسمي وطريقة ضبط الساعة بدقة

بالصور

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سقوط وإصابة دياب خلال تصوير مشهد بالموتوسيكل.. تفاصيل حالته

دياب
دياب
دياب

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد