الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول الحسابات الإلكترونية لـ إسلام صادق أمام لجنة الشكاوى

قررت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مسئول الحسابات الإلكترونية باسم إسلام صادق على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة عبر هذه الحسابات من مخالفات لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد وجّه، في شهر يوليو الماضي، لفت نظر إلى إسلام صادق وعدد من الإعلاميين الآخرين، بناءً على ما انتهت إليه لجنتا الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي من توصيات، إلا أنه، في ضوء الحالة التي أحدثها الأداء المشرف للمنتخب القومي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وبعد دراسة تلك التوصيات ومناقشتها، قرر المجلس في ذلك الوقت تأجيل تفعيلها.