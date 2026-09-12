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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا
أستون فيلا
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست بالتعادل السلبي 0-0، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست التشكيل الأساسي في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في بداية مشوار البطولة، وسط تطلعات أستون فيلا ونوتنجهام فورست لمواصلة المنافسة بقوة.

تشكيل أستون فيلا

وجاء تشكيل أستون فيلا بقيادة جهازه الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوزوكي.

خط الدفاع: ليندلوف، باركلي، ماتسين، وان بيساكا.

خط الوسط:ماكجين، كامارا، بوينديا، جاكسون، باو توريس.

خط الهجوم: هيمينجز

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيزوت، مينجز، روجيري، جارناشو، أبراهام، مبابي، بوجاردي، مانزامبي، أليسون.

تشكيل نوتنجهام فورست

وعلى الجانب الآخر، يبدأ نوتنجهام فورست المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيلس.

خط الدفاع: ديوماندي، ويليامز، موريلو، مونيوز، آينا.

خط الوسط: جيبس-وايت، ندوي، شلاجر، ماكاتي.

خط الهجوم: ديلاب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جون فيكتور، سانجاري، هودسون أودوي، دومينجيز، وود، إيجور جيسوس، كاليمويندو، ياتس، نيتز.

مواجهة مرتقبة في الجولة الرابعة

وتحظى مواجهة أستون فيلا ونوتنجهام فورست بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يطمح كل طرف إلى تقديم أداء قوي منذ البداية واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس، في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا على مدار الـ90 دقيقة.

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