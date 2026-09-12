الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للجهود الكبيرة التي بذلها أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، خلال فترة توليه منصب السكرتير العام للأمم المتحدة، في ظل تحديات جسيمة وبيئة دولية بالغة التعقيد، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون القائم مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم السبت، بسكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة الـ18 لتجمع بريكس المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس جدد تقدير مصر للجهود الكبيرة التي بذلها جوتيريش خلال فترة توليه منصب السكرتير العام للأمم المتحدة، في ظل تحديات جسيمة وبيئة دولية بالغة التعقيد، مؤكدًا أن جوتيريش سيترك إرثًا مقدرًا عند مغادرته منصبه.

وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعزيز التعاون القائم مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، ودعمها لجهود إصلاح منظومة العمل الأممي، وفي مقدمتها مبادرة السكرتير العام بشأن ترشيد الإنفاق ومراجعة الولايات وتعزيز التنسيق والتكامل بين أعمال الهيئات الأممية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز ملكية الدول الأعضاء لمسار المفاوضات في إطار هذه المبادرة.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن السكرتير العام أعرب عن شكره للرئيس السيسي على الدعم المصري الذي حظي به خلال ولايتيه منذ عام 2017، مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس السيسي في تعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش، ودعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن جهودها الإنسانية والتعاون المثمر مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس السيسي أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يستوجب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.

واستعرض الرئيس السيسي جهود مصر، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية واللازمة إلى سكان القطاع.

وفي ذات السياق، تم التطرق إلى الأزمة السودانية، حيث شدد الرئيس السيسي على أن المساس بأمن ووحدة وسيادة السودان الشقيق يمثل خطًا أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه.