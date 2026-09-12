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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكزس تودع أرخص سيارة SUV وتنهي إنتاجها للأبد

لكزس UX
لكزس UX
عزة عاطف

أكدت شركة لكزس اليابانية رسميًا تحديد موعد النهائي لإيقاف تصنيع طراز "UX"، أصغر سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات والمصنفة كبوابة دخول لأسطول الشركة الفاخر، لتنتهي بذلك رحلة الطراز الممتدة منذ إطلاقه العالمي الأول في عام 2018. 

وأفاد إشعار رسمي نُشر عبر الموقع الموجه للعملاء في اليابان بأن عمليات الإنتاج ستتوقف كليًا في فبراير 2027، مع الإشارة إلى إمكانية نفاذ الحصص المقررة للبيع وتوقف استقبال الطلبات في بعض الأسواق قبل هذا الموعد المترقب.

إشعار رسمي بوقف التصنيع وتأثيره على المبيعات العالمية

أوضحت الشركة أن طلبات الشراء لبعض الفئات المحددة مثل فئة "version C" وبعض خيارات الألوان الخارجية قد أُغلقت بالفعل في اليابان نتيجة استيفاء الخطة الإنتاجية المخصصة لها. 

وحقق طراز "UX" إجمالي مبيعات تراكمية بلغت نحو 400000 سيارة في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم حتى نهاية يونيو 2026. 

وتثير هذه الخطوة حالة من عدم اليقين في أسواق متعددة مثل السوق الأمريكي الذي يعتمد كليًا على استيراد الطراز من مصانع الشركة في اليابان، خصوصًا مع اقتصار الخيارات المتاحة حاليًا على النسخة الهجينة "UX 300h".

تحولات المنافسة ورؤية العلامة لمستقبل الفئات المدمجة

يأتي قرار إنهاء إنتاج طراز "UX" في ظل تحولات متسارعة تشهدها فئة الكروس أوفر المدمجة الفاخرة، واشتداد المنافسة أمام طرازات مقتربة في الحجم والقدرات تقدمها مجموعات دولية كبرى مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز. 

ورغم طرح لكزس لطراز "LBX" الأصغر حجماً في أسواق محددة، إلا أن الشركة لم تعلن حتى الآن عن تطوير جيل ثاني مباشر لطراز "UX"، مما يفتح باب التكهنات حول إمكانية تحويل الفئة مستقبلاً إلى منصة كهربائية بالكامل لتتماشى مع استراتيجية لكزس للتحول الكهربائي الشامل بحلول عام 2035.

لكزس UX
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