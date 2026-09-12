قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 صورة ترصد إلتزام الطلاب بطابور الصباح والزي المدرسي في أول يوم دراسة
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيمي الأمعري وقدورة ومدينة البيرة
احذر الفخ الرقمي.. عداد الكهرباء يسجل محاولات العبث وفتح الغطاء
المدارس للطلاب في أول يوم دراسة: إلتزموا بالزي و بمواعيد الحضور واحترموا المعلمين
مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع
اليوم ..طرابزون بقيادة صلاح في مواجهة كونيا سبور بمشاركة مصطفى محمد
أسعار الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6320 جنيهًا
منافسة شرسة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم
6 ملايين دولار.. السيناريو الأقرب لمستقبل خوان بيزيرا مع الزمالك
نظام دولي متعدد الأقطاب.. كيف تستفيد مصر من انضمامها إلى تجمع بريكس؟
هل الصلاة على النبي بصيغة "طب القلوب ودوائها " بدعة محرمة؟.. انتبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحول مفاجئ في خطط السيارات الكهربائية ينعش قطاع الهجين

هورس باورترين
هورس باورترين
عزة عاطف

كشفت شركة «هورس باورترين» الدولية بين مجموعتي رينو وجيلي، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد لأمريكا الشمالية في مدينة ساوثفيلد بولاية ميشيجان الأمريكية. 

وتأتي هذه الخطوة لتأسيس مركز هندسي وتجاري المباشر في منطقة ديترويت، بهدف تزويد شركات السيارات الأمريكية بمنظومات دفع هجينة ومحركات احتراق داخلي منخفضة الانبعاثات، بالتزامن مع إعادة تقييم صانعي السيارات لخطط التحول الكهربائي الكامل وتزايد الطلب على حلول الدفع الهجين.

مركز استشاري وهندسي لتلبية تحولات السوق الأمريكي

يعمل المقر الجديد في ميشيغان كمركز دعم فني وتجاري لتطوير العلاقات المباشرة مع شركات السيارات المحلية، حيث يضم في مرحلته الأولى 32 متخصصًا في مجالات الهندسة والمبيعات وسلاسل التوريد والبحث والتطوير. 

وأكد توماس لويس، رئيس شركة هورس باورترين في أمريكا الشمالية، أن التواجد الميداني بالقرب من صانعي السيارات في ديترويت يتيح التعاون المباشر لدمج أحدث تقنيات المحركات الهجينة ومحركات تمديد المدى في خطوط الإنتاج القادمة، مما يساعد المصنعين على تقليل النفقات الرأسمالية وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لتطوير الطرازات الجديدة.

حلول ميكانيكية متقدمة وتقنيات تمديد المدى للسيارات الكهربائية

تطرح الشركة في السوق الأمريكي مجموعة ممتدة من الحلول الميكانيكية المجهزة مسبقًا، وفي مقدمتها محرك B20 الرباعي الأسطوانات المقاوم للمياه بالكامل بسعة 2.0 ليتر وقوة 248 حصانًا، إضافة إلى محرك V6 هجين خفيف الوزن يولد قوة تصل إلى 536 حصانًا ويزن 160 كجم فقط. 

كما تقدم الشركة منظومات تمديد المدى (Range Extender) التي تتيح تحويل منصات السيارات الكهربائية الحالية إلى طرازات هجينة ممتدة المدى دون الحاجة لإعادة تصميم الهيكل الهندسي كليًا من الصفر، مما يوفر خيارًا مرنًا لشركات السيارات في ظل تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة وتغير التفضيلات الاستهلاكية للعملاء في أمريكا الشمالية.

هورس باورترين محركات هجينة صناعة السيارات الأمريكية سيارات ديترويت 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها

الدعم النقدي المشروط

325 جنيها للفرد.. التفاصيل وآليات تطبيق الدعم النقدي المشروط وكيفية الصرف

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

ترشيحاتنا

رانيا منصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

علامات ارتفاع سكر الدم

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد