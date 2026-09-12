تحول مفاجئ في خطط السيارات الكهربائية ينعش قطاع الهجين

كشفت شركة «هورس باورترين» الدولية بين مجموعتي رينو وجيلي، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد لأمريكا الشمالية في مدينة ساوثفيلد بولاية ميشيجان الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة لتأسيس مركز هندسي وتجاري المباشر في منطقة ديترويت، بهدف تزويد شركات السيارات الأمريكية بمنظومات دفع هجينة ومحركات احتراق داخلي منخفضة الانبعاثات، بالتزامن مع إعادة تقييم صانعي السيارات لخطط التحول الكهربائي الكامل وتزايد الطلب على حلول الدفع الهجين.

مركز استشاري وهندسي لتلبية تحولات السوق الأمريكي

يعمل المقر الجديد في ميشيغان كمركز دعم فني وتجاري لتطوير العلاقات المباشرة مع شركات السيارات المحلية، حيث يضم في مرحلته الأولى 32 متخصصًا في مجالات الهندسة والمبيعات وسلاسل التوريد والبحث والتطوير.

وأكد توماس لويس، رئيس شركة هورس باورترين في أمريكا الشمالية، أن التواجد الميداني بالقرب من صانعي السيارات في ديترويت يتيح التعاون المباشر لدمج أحدث تقنيات المحركات الهجينة ومحركات تمديد المدى في خطوط الإنتاج القادمة، مما يساعد المصنعين على تقليل النفقات الرأسمالية وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لتطوير الطرازات الجديدة.

حلول ميكانيكية متقدمة وتقنيات تمديد المدى للسيارات الكهربائية

تطرح الشركة في السوق الأمريكي مجموعة ممتدة من الحلول الميكانيكية المجهزة مسبقًا، وفي مقدمتها محرك B20 الرباعي الأسطوانات المقاوم للمياه بالكامل بسعة 2.0 ليتر وقوة 248 حصانًا، إضافة إلى محرك V6 هجين خفيف الوزن يولد قوة تصل إلى 536 حصانًا ويزن 160 كجم فقط.

كما تقدم الشركة منظومات تمديد المدى (Range Extender) التي تتيح تحويل منصات السيارات الكهربائية الحالية إلى طرازات هجينة ممتدة المدى دون الحاجة لإعادة تصميم الهيكل الهندسي كليًا من الصفر، مما يوفر خيارًا مرنًا لشركات السيارات في ظل تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة وتغير التفضيلات الاستهلاكية للعملاء في أمريكا الشمالية.