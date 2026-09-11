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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اتهامات لموظفي تويوتا العالمية في قضية احتيال بـ 2.1 مليون دولار

تويوتا ووترتاون
تويوتا ووترتاون
عزة عاطف

رفع وكيل تويوتا في مدينة ووترتاون بمدينة بوسطن الأمريكية دعوى قضائية ضد اثنين من كبار موظفيه السابقين ومقاول ورشة طلاء خارجية، بعد كشف مخطط احتيالي استهدف استغلال برنامج الدعم المالي المخصص لمعالجة عيوب طلاء السيارات، وأسفر عن تقديم مطالبات مزيفة تجاوزت قيمتها 2.1 مليون دولار. 

وتضمنت الدعوى اتهامات رسمية لكل من رودني ديوكس، المدير السابق للعمليات المباشرة، وبول نجوين، مستشار الخدمة السابق بالوكالة، إلى جانب ورشة "أوتوبودي سكواد" ومالكها السابق فابيو جوميز.

تفاصيل المخطط والاحتيال في برنامج الدعم ZKG

يعود أصل القضية إلى برنامج الدعم الفني ZKG الذي أطلقته تويوتا عام 2019 لتعويض مالكي السيارات والوكلاء عن تكاليف إعادة طلاء الأجزاء المتضررة من عيوب طبقة الأساس التصنيعية عبر مقاولين معتمدين. 

وأوضحت الدعوى القضائية أن المتهمين استغلوا المنظومة لتمرير 223 مطالبة مالية غير مستحقة لسيارات لا تعاني من أية عيوب في الطلاء، حيث رفع المقاول قيمة المطالبة الواحدة من 3000 دولار إلى نحو 10000 دولار فور حصوله على عقود الحصرية مع الوكالة عام 2021، مع تقديم رشاوى وهدايا مالية للموظفين لضمان اعتماد المستندات المزورة.

نتائج المراجعة المالية وتداعيات الاختراق الإداري

كشفت عمليات التدقيق والتدقيق المالي الممتدة بين مارس 2025 وفبراير 2026 عن تسجيل وكالة ووترتاون معدل مطالبات شهريًا بلغ 30 حالة طلاء، مقارنة بـ 10 حالات أو أقل لدى بقية وكلاء تويوتا. 

وأظهرت التحقيقات أن 80% من السيارات المسجلة، بواقع 178 سيارة، لم تظهر عليها أية علامات لتقشير الطلاء، حيث تم استخدام الأرقام التعريفية للفنيين دون إجراء الفحوصات الميدانية المقررة. 

ودفعت هذه النتائج إدارة الوكالة إلى فصل الموظفين المتورطين وملاحقة الجهات المشاركة قضائيًا لاسترداد أموال التعويضات والمطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية والإدارية.

تويوتا احتيال طلاء السيارات برنامج ZKG تويوتا قضايا السيارات 2026

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