أخبار السيارات| كيف تربح سيارة كورفيت مجانًا.. ومرسيدس تصنع سيارة مقاومة للماء

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقاريرًا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارًا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​تستعد شركة هيونداي الكورية لإطلاق خطة تستهدف تعزيز قدرات طرازاتها للقيادة في الطرق الوعرة، من خلال تقديم فئات متطورة تتضمن تعديلات ميكانيكية وتصميمات خارجية هجومية، مما يعزز منافستها في أساطيل الدفع الرباعي.

​يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا مكثفة على شركة فورد لإنهاء الشراكات والتفاهمات الصناعية مع الشركات الصينية فورًا، وذلك ضمن توجهات حماية الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد داخل الولايات المتحدة.

كشفت شركة لكزس اليابانية عن إصدار رياضي جديد من أصغر سياراتها الكروس أوفر، حيث زودت المركبة بتعديلات في نظام التعليق وقوة محرك محسنة لتوفير أداء ديناميكي يلبي تطلعات عشاق القيادة السريعة.

​أعلنت شركة ريماك المتخصصة في السيارات الكهربائية الخارقة استحواذها الكلي على علامة بوجاتي، وذلك عقب انسحاب شركة بورش من الصفقة واستكمال الترتيبات الإدارية لتحديد مسار العلامة الفاخرة.

​أزاحت تويوتا الستار عن سيارتها الرياضية الجديدة GR GT القادمة بقوة 640 حصانًا، حيث استلهمت الشركة تصميم هذه المركبة من طرازات السباقات GT3 لتقديم تجربة قيادة استثنائية على الحلبات والطرقات.

​أعلنت إحدى الجهات المنظمة للمسابقات العالمية عن سحب يتيح للمشاركين فرصة الفوز بسيارة شيفروليه كورفيت ZR1 المزودة بمحرك ينتج 1064 حصانًا مجانًا دون تكاليف إضافية.