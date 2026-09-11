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أخبار السيارات| كيف تربح سيارة كورفيت مجانًا.. ومرسيدس تصنع سيارة مقاومة للماء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| كيف تربح سيارة كورفيت مجانًا.. ومرسيدس تصنع سيارة مقاومة للماء

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقاريرًا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارًا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

هيونداي تستعد لتحويل معظم سياراتها إلى وحوش للطرق الوعرة

​تستعد شركة هيونداي الكورية لإطلاق خطة تستهدف تعزيز قدرات طرازاتها للقيادة في الطرق الوعرة، من خلال تقديم فئات متطورة تتضمن تعديلات ميكانيكية وتصميمات خارجية هجومية، مما يعزز منافستها في أساطيل الدفع الرباعي.

ترامب يضغط على فورد لقطع علاقاتها مع الصين فورًا

​يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا مكثفة على شركة فورد لإنهاء الشراكات والتفاهمات الصناعية مع الشركات الصينية فورًا، وذلك ضمن توجهات حماية الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد داخل الولايات المتحدة.

لكزس تطلق نسخة مجنونة من أصغر سياراتها الكروس أوفر

كشفت شركة لكزس اليابانية عن إصدار رياضي جديد من أصغر سياراتها الكروس أوفر، حيث زودت المركبة بتعديلات في نظام التعليق وقوة محرك محسنة لتوفير أداء ديناميكي يلبي تطلعات عشاق القيادة السريعة.

ريماك تستحوذ بالكامل على بوجاتي بعد خروج بورش من الصفقة

​أعلنت شركة ريماك المتخصصة في السيارات الكهربائية الخارقة استحواذها الكلي على علامة بوجاتي، وذلك عقب انسحاب شركة بورش من الصفقة واستكمال الترتيبات الإدارية لتحديد مسار العلامة الفاخرة.

تويوتا تكشف عن سيارة GR GT بقوة 640 حصانًا.. مستوحاة من وحش GT3

​أزاحت تويوتا الستار عن سيارتها الرياضية الجديدة GR GT القادمة بقوة 640 حصانًا، حيث استلهمت الشركة تصميم هذه المركبة من طرازات السباقات GT3 لتقديم تجربة قيادة استثنائية على الحلبات والطرقات.

فرصة لا تفوت.. اربح كورفيت ZR1 بقوة 1064 حصانًا مجانًا

​أعلنت إحدى الجهات المنظمة للمسابقات العالمية عن سحب يتيح للمشاركين فرصة الفوز بسيارة شيفروليه كورفيت ZR1 المزودة بمحرك ينتج 1064 حصانًا مجانًا دون تكاليف إضافية.

​أخبار السيارات كورفيت ZR1 تويوتا GR GT بوجاتي الطرق الوعرة هيونداي فورد

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