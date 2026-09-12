قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل «أفريقية النواب»: مشاركة مصر في «بريكس» تعزز تنوع الشراكات الدولية
مشروع قانون الأحوال الشخصية.. دعوى واحدة بدل قضايا النفقة المتعددة.. تفاصيل
رئيس وزراء اليمن يحذر: تصعيد ميليشيا الحوثي يرتبط بأجندة إيرانية تتجاوز الحدود وتهدد أمن المنطقة والملاحة
وزير الطاقة السوداني: الحرب دمرت 14 ألف محول كهربائي.. ونسعى لاستعادة الإمدادات بخطة واضحة
الأمم المتحدة: 76 ألف شخص في اليمن نزحوا نتيجة القتال منذ يوليو
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في «بريكس» تدعم رؤية مصر لبناء شراكات دولية متوازنة
لقيادة آمنة.. نصائح من «الأرصاد الجوية» للتعامل مع الشبورة صباحا
أخبار التكنولوجيا | بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لعرض المحتوى
رئيس الوزراء يتابع مشروعات كفر الشيخ ويوجه بسرعة الإنجاز.. الحكومة تكشف تفاصيل الجولة
السفير الهندي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: عضوية مصر في البريكس تعزز مكانة المنظمة
ثابتة دون تغيير..سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
زيارة عون للنبطية تضع الانسحاب الإسرائيلي في صدارة الأولويات.. خبير عسكري يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطاقة السوداني: الحرب دمرت 14 ألف محول كهربائي.. ونسعى لاستعادة الإمدادات بخطة واضحة

الطاقة
الطاقة
محمد البدوي

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، عن حجم الأضرار التي لحقت بقطاعي النفط والكهرباء في السودان جراء الحرب الدائرة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استعادة الإمدادات الكهربائية تدريجيًا وفق خطة واضحة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين.

قطاعي النفط والكهرباء في السودان 

وأوضح الوزير في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن نحو 65% من قطاعي النفط والكهرباء في السودان تعرضا لأضرار بسبب تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من حقول النفط لا يزال خارج الخدمة لأسباب أمنية، وهو ما يؤثر على عمليات الإنتاج والإمداد.

 

خطة لاستعادة التيار الكهربائي
 

وأشار وزير الطاقة والنفط السوداني إلى أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على استعادة الإمداد الكهربائي، من خلال وضع وتنفيذ خطة واضحة لإعادة تشغيل المنظومة وتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء.

ولفت إلى أن الحرب تسببت في أضرار واسعة بشبكات ومكونات قطاع الكهرباء، موضحًا أن نحو 14 ألف محول كهربائي في العاصمة الخرطوم تعرضت للتدمير، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود إعادة تأهيل الشبكة واستعادة الخدمة بصورة مستقرة.

الاعتماد على الطاقة الكهرومائية

وأكد الوزير أن السودان يركز حاليًا على عمليات توليد الكهرباء عبر المياه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من الطاقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الطاقة المتجددة تتناسب بصورة كبيرة مع ظروف السودان، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى التوسع في الاستفادة منها وتعزيز دورها في توفير احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.

إشادة بالتعاون المصري
 

وأعرب وزير الطاقة والنفط السوداني عن تقديره للتعاون المصري مع السودان، مؤكدًا أن العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة تمتد لفترات طويلة.

وثمّن الوزير سرعة الاستجابة المصرية لتعزيز التعاون مع السودان في مجال الربط الكهربائي، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان باتفاقيات موقعة في هذا المجال، بما يدعم جهود السودان لاستعادة واستقرار إمدادات الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.

البنية التحتية وشبكات الكهرباء

وأكد أن التعاون بين القاهرة والخرطوم يمثل عنصرًا مهمًا في دعم قطاع الطاقة السوداني، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب على البنية التحتية وشبكات الكهرباء وقطاع النفط.

التيار الكهربائي الطاقة وزير الطاقة السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

ترشيحاتنا

الفنانة كارولين عزمي

بإطلالة من الريش الذهبي.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في ختام مهرجان فينيسيا

كندة علوش تتعاقد على بطولة حكاية «المتاهة» ضمن مسلسل «القصة الكاملة»

كندة علوش تتعاقد على بطولة حكاية «المتاهة» ضمن مسلسل «القصة الكاملة»

المطربة منة

المطربة منة تكشف كواليس ابتعادها عن الفن وارتدائها الحجاب: «حلمت في رمضان إني لبست الطرحة»

بالصور

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد