وزير الطاقة السوداني: الحرب دمرت 14 ألف محول كهربائي.. ونسعى لاستعادة الإمدادات بخطة واضحة

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، عن حجم الأضرار التي لحقت بقطاعي النفط والكهرباء في السودان جراء الحرب الدائرة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استعادة الإمدادات الكهربائية تدريجيًا وفق خطة واضحة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين.

قطاعي النفط والكهرباء في السودان

وأوضح الوزير في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن نحو 65% من قطاعي النفط والكهرباء في السودان تعرضا لأضرار بسبب تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من حقول النفط لا يزال خارج الخدمة لأسباب أمنية، وهو ما يؤثر على عمليات الإنتاج والإمداد.

خطة لاستعادة التيار الكهربائي



وأشار وزير الطاقة والنفط السوداني إلى أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على استعادة الإمداد الكهربائي، من خلال وضع وتنفيذ خطة واضحة لإعادة تشغيل المنظومة وتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء.

ولفت إلى أن الحرب تسببت في أضرار واسعة بشبكات ومكونات قطاع الكهرباء، موضحًا أن نحو 14 ألف محول كهربائي في العاصمة الخرطوم تعرضت للتدمير، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود إعادة تأهيل الشبكة واستعادة الخدمة بصورة مستقرة.

الاعتماد على الطاقة الكهرومائية

وأكد الوزير أن السودان يركز حاليًا على عمليات توليد الكهرباء عبر المياه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من الطاقة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الطاقة المتجددة تتناسب بصورة كبيرة مع ظروف السودان، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى التوسع في الاستفادة منها وتعزيز دورها في توفير احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.

إشادة بالتعاون المصري



وأعرب وزير الطاقة والنفط السوداني عن تقديره للتعاون المصري مع السودان، مؤكدًا أن العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة تمتد لفترات طويلة.

وثمّن الوزير سرعة الاستجابة المصرية لتعزيز التعاون مع السودان في مجال الربط الكهربائي، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان باتفاقيات موقعة في هذا المجال، بما يدعم جهود السودان لاستعادة واستقرار إمدادات الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.

البنية التحتية وشبكات الكهرباء

وأكد أن التعاون بين القاهرة والخرطوم يمثل عنصرًا مهمًا في دعم قطاع الطاقة السوداني، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب على البنية التحتية وشبكات الكهرباء وقطاع النفط.