التفاصيل الكاملة لتعدي سيدة على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنيا.. صور

انتشر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة بأحد شوارع المنيا يظهر فيه واقعة اعتداء سيدة على شاب من ذوي الهمم، وأظهر مقطع الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وجود الشاب بأحد الشوارع بالقرب من السيدة، قبل أن تعتدي عليه مستخدمة «طشت الغسيل» الذي كانت تحمله فوق رأسها وبه " بلح " وتضرب الشاب في منطقة الرأس.

وقال أحد أقارب الشاب المعتدى عليه إن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وانه كان يمشي في الشارع ويمد زراعه، مشيرًا إلى أن السيدة اعتقدت أنه يحاول التعدي عليها، قبل أن تبادر بالاعتداء عليه، وفقًا لروايته.

واضاف، أن الشاب يعاني ضمورًا في المخ منذ سنوات، كما يعاني مشكلات في الحركة، موضحًا أنه أجرى عدة عمليات جراحية في ساقيه بمستشفيات في أسيوط والقاهرة، ويمشي بصعوبة شديدة ، وهو ما تسبب في عدم اتزان حركته حتى بعد خضوعه للعمليات الجراحية التي اجراها.

وأوضح أن الشاب هو الابن الوحيد وله شقيقتين، مشيرًا إلى عدم قدرته على الكلام، إذ يتحدث بصعوبة بسبب الضمور الذي يعاني منه.

وأشار الي أن الاعتداء ترك آثارًا واضحة على وجه الشاب ورأسه، قائلًا: «وجه ورأسه بهما كدمات وتورم ».

كانت كاميرات المراقبة بالشارع وثقت واقعة اعتداء سيدة على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وفي سياق متصل تفحص الأجهزة الأمنية ، مقطع الفيديو للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

