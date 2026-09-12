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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سلامة داود: نشأة النبي جاءت في ظروف شديدة وصعبة

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود
محمد شحتة

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، أن من أبرز ملامح نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتسابه إلى قصي بن كلاب، الذي لُقّب بـ«المجمع» لأنه جمع بطون قريش بعد تفرقها في مكة، موضحًا أن هذا الجمع كان له أثر كبير في توحيد القبيلة وتمهيد البيئة التي خرج منها النبي.

وأوضح سلامة داود، خلال تصريح له، أن الإشارة إلى «آل قصي» وردت في السيرة عند الحديث عن قصة أم معبد، حيث تغنّى الشعر بفضلهم، مؤكدًا أن هذا النسب الشريف يعكس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتقل من أصل طاهر إلى أصل أطهر.

صعوبة نشأة النبي

وأشار إلى أن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في ظروف شديدة، حيث وُلد يتيمًا وفقد والدته في سن مبكرة، وعاش حياة فيها شظف وصعوبة، وهو ما أسهم في تكوين شخصيته القوية، لافتًا إلى أن هذه التجارب كانت جزءًا من الإعداد الإلهي له قبل البعثة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في رعي الغنم والتجارة، وكان يعتمد على نفسه ويأكل من كسب يده، مبينًا أن هذه النشأة العصامية تُعد نموذجًا عمليًا لتربية الأجيال على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس بدلًا من الترف والاعتماد الكامل على الآخرين.

ولفت إلى أن فترة الإعداد قبل البعثة امتدت لنحو 40 عامًا، وهي مدة طويلة تعكس أهمية التكوين والتجهيز، مؤكدًا أن هذه المرحلة صنعت قائدًا استطاع خلال 23 عامًا من الدعوة أن يؤسس أمة ويغيّر مجرى التاريخ، مستشهدًا بقوله تعالى «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» التي تحمل معاني التعظيم والقرب في آن واحد.

نسب سيدنا رسول الله جامعة الأزهر نشأة النبي رعي الغنم البعثة

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