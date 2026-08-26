سلامة داود لـ«صدى البلد»: تكريم الرئيس السيسي أفضل ختام لحياتي العلمية والإدارية

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تقديرًا كبيرًا يعتز به، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد أفضل ختام لمسيرته العلمية والإدارية التي قضاها في خدمة الأزهر الشريف.

وأوضح، عقب تكريمه، أن الرئيس منحه «أفضل وسام في العلوم والفنون»، مشيرًا إلى أن هذا الوسام يعد من أرفع الأوسمة التي تمنح لمن قدم لمصر عطاءً بحب وإخلاص.

وأكد رئيس جامعة الأزهر السابق أنه يعتز بهذا التكريم ويعتبره تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل والعطاء، قائلًا: «أعتبره أفضل ختام لحياتي العلمية والإدارية، التي قدمت خلالها الكثير والمثير، ولم أبخل بنقطة عرق في خدمة الأزهر الشريف، سواء في قطاع المعاهد الأزهرية أو الجامعة».



وأضاف الدكتور سلامة داود أن خدمة الأزهر الشريف كانت على مدار مسيرته مسؤولية يعتز بها، مؤكدًا أن ما قدمه طوال سنوات عمله جاء انطلاقًا من إيمانه برسالة الأزهر ودوره في خدمة الوطن ونشر العلم والاعتدال، والحرص على أداء الأمانة الملقاة على عاتقه بكل إخلاص.

ووجه رئيس جامعة الأزهر رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أعانك الله على ما تقدمه لمصر، وأسأل الله أن يحفظك»، معربًا عن تقديره لما يقدمه الرئيس من جهود لخدمة الدولة المصرية ودعم مؤسساتها.

كما وجه الدكتور سلامة داود رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلًا: «أقول لشيخ الأزهر، معلمي وشيخي، لقد تعلمت منك الكثير والكثير في العلم والإدارة، ولم أجد منك إلا الخير والوفاء».