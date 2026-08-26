فيصل العمودي لـ«صدى البلد»: تكريم الرئيس السيسي يجسد تقدير مصر لخريجي الأزهر

عبر الشيخ فيصل العمودي، الأمين العام لمنظمة خريجي الأزهر في كينيا، عن بالغ سعادته وفخره بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل شرفًا كبيرًا له، ويعكس تقدير مصر لخريجي الأزهر ودورهم في خدمة العلم والدعوة وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وقال الشيخ فيصل العمودي، في أول تعليق له عقب التكريم: «طبعًا هذا شرف كبير جدًا لي»، معربًا عن اعتزازه الكبير بأن يكون من بين المكرمين خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

وأوضح أن تكريمه يحمل العديد من الرسائل المهمة، من أبرزها دعم أواصر التعاون والتواصل بين الدول الأفريقية، إلى جانب التأكيد على الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر العلم والفكر الوسطي وتعزيز التواصل مع الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف العمودي أن ارتباطه بالأزهر الشريف يمثل جزءًا أساسيًا من مسيرته العلمية والدعوية، قائلًا: «وكذلك تقوية العلاقة بين الدول الأفريقية وإظهار دور الأزهر في العالم، لأني خريج الأزهر الشريف».

وأشار الأمين العام لمنظمة خريجي الأزهر في كينيا إلى أن التكريم يعكس كذلك اهتمام الدولة المصرية بخريجي الأزهر المنتشرين في مختلف دول العالم، وحرصها على التواصل معهم وتقدير ما يقدمونه من جهود في خدمة العلم والدين وتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأخرى.

وأكد أن مصر تظل حريصة على أبنائها من خريجي الأزهر، ولا تنسى من ارتبطوا بها من خلال العلم والدراسة في رحاب المؤسسة الأزهرية، مشيرًا إلى أن هذا التقدير يحمل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لكل من تلقوا علومهم في الأزهر الشريف.



وجاء تكريم الشيخ فيصل العمودي تقديرًا لما بذله من جهود في مجالات العلم والدعوة، ودوره في دعم التواصل بين خريجي الأزهر الشريف في القارة الأفريقية، بما يسهم في تعزيز رسالة الأزهر الشريف وترسيخ حضوره العلمي والدعوي، فضلًا عن دعم العلاقات المصرية الأفريقية وإبراز الدور الذي يؤديه خريجو الأزهر في مجتمعاتهم.