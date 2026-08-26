الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعداد تقرير عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، على أن يتم عرض التقرير على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح الوقوف بصورة واضحة وشاملة على حجم الجهود التي بذلتها الدولة والأموال التي تم إنفاقها والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.

وأوضح الرئيس، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، أن التقرير يجب أن يتناول مختلف الموضوعات والمشروعات والتحديات التي واجهت الدولة، داعيًا الحكومة والمثقفين والمفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات إلى المشاركة في مناقشة ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.

وأكد السيسي أن المؤتمر المرتقب يجب أن يتسم بالشفافية والمصداقية، وأن يمثل فرصة حقيقية لعرض الحقائق أمام المواطنين، موضحًا أن الحكومة مطالبة بالاستفاضة في طرح الموضوعات المختلفة وإتاحة الفرصة للمفكرين والمتخصصين للمشاركة في مناقشة التحديات والمشروعات التي تم تنفيذها.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة حريصة على أن تكون صادقة فيما تطرحه أمام المواطنين، باعتبار أن ذلك حق أصيل للشعب، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون فرصة للدولة والحكومة للتحدث مع المواطنين بشكل مباشر حول مختلف الملفات.

كما تطرق الرئيس إلى قضية المديونية، موضحًا أنه سبق أن طلب من الحكومة موافاته بحجم المديونية للدولة المصرية، سواء الدين الداخلي أو الخارجي، ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة على مدار الخمسين عامًا الماضية، في إطار توضيح الصورة الكاملة أمام المواطنين.

وأكد الرئيس أن مصر دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، وتواجه تحديات وتحولات كبيرة يشهدها العالم، مشددًا على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب العمل والفهم والصبر، إلى جانب وعي المواطنين بحقيقة الأوضاع والتحديات التي مرت بها الدولة خلال العقود الماضية.