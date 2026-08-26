الرئيس السيسي يطالب بكشف حساب شامل.. إنجازات الدولة وتحديات الإصلاح أمام المواطنين

في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مسار الدولة الاقتصادي وحجم ما تحقق خلال السنوات الماضية، يطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من الملفات الحيوية على طاولة النقاش، من جاهزية القوات المسلحة وحماية الأمن القومي، إلى المديونية والدعم، مرورًا بأداء الحكومة وضرورة مصارحة المواطنين بحجم الإنجازات والتحديات.

وتأتي توجيهات الرئيس السيسي، خلال إحتفالية المولد النبوي الشريف، بإعداد كشف حساب شامل عن أعمال الدولة وعرضه على المواطنين خلال أكتوبر المقبل، لتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ما تحقق على مدار السنوات الماضية، وما واجهته الدولة من تحديات، وحجم الإنفاق والنتائج التي انعكست على حياة المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد السيسي على ضرورة احترام حقوق المواطنين، خصوصًا في القطاع العقاري، مؤكدًا أن الدولة ستراجع التزامات المطورين تجاه العملاء، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخل بالعقود أو يتأخر في تنفيذ التزاماته.

وبين ملفات الأمن والاقتصاد والإصلاح والعقارات، حملت تصريحات الرئيس رسائل متعددة، أبرزها الدعوة إلى الشفافية، وتحمل مسؤولية الإصلاح، ووضع الحقائق أمام المواطنين، في محاولة لتقديم صورة أكثر شمولًا عن واقع الدولة وما تحقق وما لا يزال بحاجة إلى معالجة.

الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن البلاد



أكد أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن البلاد ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي.

وقال أتابع عن كثب وبشكل مباشر الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والكفاءة الميدانية".

وأضاف احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب؛ وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم، الذي بعثه الله للعالم أجمع، برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ، وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية، إلى أنوار الهداية والاستنارة، وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع، في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾.

وتابع" لقد جسد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ من مكارم الأخلاق، ما أدهش العقول وألهم القلوب، فكان رحيمًا في موضع الرحمة، كريمًا في موضع الكرم، حازمًا في موضع الحزم، رفيقًا بالصغير، بارًا بالكبير، رحيمًا بالضعيف، حانيًا على الفقير، يعلم الخلق جميعًا إكرام الإنسان وجبر خاطره، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإعداد تقرير عن الإنجازات في قطاعات العمل وعرضها على المواطنين



وجه الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم.

وقال أتابع عن كثب وبشكل مباشر الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والكفاءة الميدانية".

وقال، :" احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب؛ وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم، الذي بعثه الله للعالم أجمع، برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ، وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية، إلى أنوار الهداية والاستنارة، وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع، في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾.

وتابع:" لقد جسد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ من مكارم الأخلاق، ما أدهش العقول وألهم القلوب، فكان رحيمًا في موضع الرحمة، كريمًا في موضع الكرم، حازمًا في موضع الحزم، رفيقًا بالصغير، بارًا بالكبير، رحيمًا بالضعيف، حانيًا على الفقير، يعلم الخلق جميعًا إكرام الإنسان وجبر خاطره، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.



الرئيس السيسي: طلبت من الحكومة حجم مديونية الدولة ومقارنته بالدعم المقدم طوال خمسين عاما



أكد :" نحن كدولة لا نسوق الحجج، وكنت قد طلبت منذ أشهر من الحكومة موافاتي بحجم المديونية للدولة المصرية، سواء كان الدين داخليًا أو خارجيًا، ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة طوال الخمسين عامًا الماضية".

وقال “ الناس تستفسر عمّا إذا كنا نسير بخطى مناسبة وفي الطريق الصحيح، وهنا أقول إننا بذلنا الجهد، وما وُفقنا فيه فهو فضل من الله، وما لم نوفق فيه فأسأل الله أن يجبر تقصيرنا”.



وتابع:" هناك فوضى في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام في المعرفة والطرح والإلمام بالتحديات التي واجهت مصر خلال الخمسين عامًا الماضية".

وأكمل :"هناك أهمية أن يكون الشعب مستعدًا لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير".

وتابع :" من يسعى لإرباك وعي المواطنين فإن ذلك أمر لا يصب في مصلحة مصر، وإننا محتاجون للعمل والفهم والصبر، خاصة وأننا دولة لها 110 ملايين نسمة في عالم أراد الله أن يشهد تحديات عديدة وتحولات كبيرة، ونتحمل في مصر بعض آثارها".

الرئيس السيسي: سلوك بعض المسلمين لا يعكس صحيح الإسلام.. ومن يروج الشائعات لخراب الأمة سيحاسب أمام الله



قال إن سلوك المسلمين قد لا يعكس بالضرورة صحيح الإسلام، مشيرا إلى أن الفهم الحقيقي للدين هو التعبير عن الدين، وأن هناك من الناس من يسيئون إلى أنفسهم وإلى الدين.

وقال خلال الاحتفال والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، أن من يتناول الشأن المصري في الإعلام المناوئ غير صادقين، وأن من يتحدث بغير صدق أو يروّج الشائعات بهدف خراب الأمة سوف سيُحاسب أمام الله، وأنه لا يوجد دين يُقام بالخراب والفساد والدمار والقتل.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نحن كدولة لا نسوق الحجج، مؤكدا أنه كنت قد طلبت منذ أشهر من الحكومة موافاتي بحجم المديونية للدولة المصرية، سواء أكان الدين داخليًا أو خارجيًا، ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة طوال الخمسين عامًا الماضية.

أسأل الله أن يجبر قصرنا.



وأشار إلى أن الناس تستفسر عمّا إذا كنا نسير بخطى مناسبة وفي الطريق الصحيح، فقد بذلنا الجهد الكبير، مؤكدا أن ما وفقنا فيه بفضل الله ولم نوفق فيع فأسأل الله أن يجبر قصرنا

حق الناس علينا.. الرئيس السيسي يوجّه الحكومة بمصارحة المواطنين بكشف حساب شامل



وجّه الحكومة بضرورة مصارحة المواطنين بكشف حساب شامل حول ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، مع عرض الإنجازات والتحديات التي واجهت الدولة بكل وضوح وشفافية.

وأكد أهمية طرح مختلف المشروعات والملفات التي جرى العمل عليها، ومناقشة التحديات التي واجهت الدولة باستفاضة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع بصورة واضحة على ما تحقق وما لا يزال قيد التنفيذ.

كما وجّه بمشاركة المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات في مناقشة الملفات المختلفة، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، مع إتاحة المؤتمر أمام المواطنين المهتمين لمتابعة ما يتم طرحه ومناقشته.

وأشار إلى إمكانية استمرار المناقشات لمدة أسبوع أو 10 أيام، بما يسمح بتناول مختلف الموضوعات والملفات بصورة متكاملة، مؤكدًا أن الحديث مع المواطنين يجب أن يتسم بالشفافية والمصداقية، سواء فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت أو التحديات التي لا تزال قائمة.

وشدد على أن «هذا هو حق الناس علينا»، في تأكيد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين ووضع الحقائق أمامهم بصورة واضحة.

الرئيس السيسي يوجه بإعداد تقرير شامل عن إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبل



وجه الحكومة بإعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن التقرير يستهدف إطلاع المواطنين بصورة واضحة على حجم الجهود المبذولة، والأموال التي تم إنفاقها، والنتائج التي تحققت.

وأكد ضرورة العمل باستمرار على علاج أوجه القصور والصعوبات التي تظهر أثناء تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة.

وفي نفس السياق قال" احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب؛ وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم، الذي بعثه الله للعالم أجمع، برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ، وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية، إلى أنوار الهداية والاستنارة، وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع، في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾.

الرئيس السيسي عن عقود التطوير العقاري: هكون حاد في الموضوع ده



أكد ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.



وقال :"فيما يخص العقود، فسوف يتم عمل مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين.

وتابع" أنا في هذا الموضوع سوف أكون حادًا، وكل من أخذ أموالًا من الناس ملتزمًا بتنفيذ العقد في الوقت المحدد سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق المواطنين، والدولة لا تغفل حقوق مواطنيها، وهو ما ينطبق كذلك على مسألة احترام الشواطئ".

الرئيس السيسي للمواطنين: لسه متعلمناش من النصب باسم الاستثمار العقاري اللي بيحصل طوال 40 سنة



أكدأنه سيتم عمل مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين.



وقال :" امبارح فيه تقرير جالي عن مواطنين أعطوا فلوس لحد عشان يستثمرها ونصب عليهم في 300 مليون جنيه وبيطالبنا بالتدخل إحنا هنتدخل وإحنا مشفناكش وإنت بتعمل كده ".

وتابع :" إحنا لسه متعلمناش من النصب اللي بيحصل طوال 40 سنة".



وتابع :" نؤكد ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة".