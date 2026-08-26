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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تصريحات الرئيس السيسي ترسخ نهج المصارحة والشفافية وتعزز وعي المصريين

النائب محمود حسين طاهر
النائب محمود حسين طاهر

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، حملت رسائل مهمة بشأن مواصلة مسيرة بناء الدولة، وتعزيز الوعي لدى المواطنين بحجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة وعرضه على المواطنين خلال أكتوبر المقبل يعكس نهجًا قائمًا على المصارحة والشفافية.

وقال طاهر إن دعوة الرئيس الحكومة والمفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات إلى المشاركة في تقييم ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية تمثل خطوة مهمة نحو بناء نقاش مجتمعي موضوعي، يقوم على الحقائق والأرقام بعيدًا عن المبالغة أو التهوين، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات الدقيقة للرأي العام تسهم في رفع مستوى الوعي وتدعم قدرة المواطنين على تقييم السياسات والإنجازات بصورة أكثر موضوعية.

وأضاف أن حديث الرئيس عن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في تناول القضايا والتحديات التي واجهت الدولة خلال العقود الماضية، يبرز أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم بيئة رقمية أكثر وعيًا ومسؤولية، والتصدي لانتشار المعلومات المضللة والشائعات، مع تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس أن الوعي الشعبي يمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة في مواجهة التحديات الخارجية، يضع مسؤولية مشتركة على مؤسسات الدولة والإعلام والمجتمع المدني والمنصات الرقمية للعمل على نشر المعلومات الصحيحة، وتقديم محتوى يرفع الوعي العام ويواجه محاولات التضليل التي تستهدف زعزعة الثقة وإرباك المجتمع.

وأوضح طاهر أن حديث الرئيس عن المديونية وحجم الدعم الذي قدمته الدولة على مدار الخمسين عامًا الماضية يعكس حرص القيادة السياسية على وضع الملفات الاقتصادية أمام المواطنين بصورة واضحة، مؤكدًا أن عرض الحقائق والمؤشرات والأرقام بشفافية يساعد في تكوين رؤية متكاملة حول التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويتيح للمجتمع فهم طبيعة القرارات والسياسات التي اتخذتها الدولة خلال مراحل الإصلاح والبناء.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بالتأكيد أن رسائل الرئيس خلال الاحتفال جمعت بين الحفاظ على أمن الدولة ومقدراتها، ومواصلة جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة، وتعزيز الوعي المجتمعي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، خاصة في المجال الرقمي والإعلامي، لترسيخ ثقافة المعرفة والمعلومات الدقيقة، ودعم مسيرة الدولة نحو مزيد من الاستقرار والتنمية.


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النائب محمود حسين طاهر لجنة الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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