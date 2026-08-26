الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

شهدت محافظة الإسماعيلية حادث تصادم جديدًا بين سيارة محملة بالعمال وسيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 24 شخصًا، وسط تحرك عاجل من هيئة الإسعاف والجهات المعنية.

ونُقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين التخصصي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا الرعاية اللازمة.

ويأتي الحادث بعد أيام من حادث الدواويس المروع الذي وقع في 11 أغسطس، وأسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين، إثر تصادم سيارتين لنقل العمال.

ودفع الحادث حينها هيئة الإسعاف إلى إرسال 45 سيارة إلى موقع التصادم، بينها 30 سيارة لنقل المصابين، و15 سيارة لنقل جثامين المتوفين، مع رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الحادث.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.