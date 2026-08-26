سمير كمونة: اوعى تأمن للأهلي لحد ما تركب الأتوبيس.. وخبرات الأحمر ستحسم مواجهة زد

أكد سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مباراة قوية أمام الشرقية إنبي، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون والنتيجة التي حققوها.

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وقال كمونة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان»: «أوعى ييجي لك أفشة، أنا اللي معلم أفشة الكعب»، مشيرًا إلى إعجابه باللمسة التي قدمها محمد مجدي أفشة، ومؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة جيدة وظهر بثقة كبيرة، نجح من خلالها في تسجيل هدفين.

وأضاف أن مدرب الشرقية إنبي قدم مباراة جيدة، لكنه فتح الملعب وبدأ في الطمع، وهو ما استغله الأهلي بخبراته لحسم اللقاء لصالحه.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم الاطمئنان أمام الأهلي حتى نهاية المباراة، قائلًا: «أوعى تأمن للأهلي لحد ما تركب الأتوبيس»، مشددًا على أن العمل الذي قدمه المدرب وقوة قائمة الفريق ساهما في تسهيل الأمور، وأن خبرات لاعبي الأهلي ستكون حاسمة أمام زد.