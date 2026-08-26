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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البيض والدواجن واللبن.. خبراء يحذرون من الشائعات الغذائية

البيض والدواجن
البيض والدواجن
البهى عمرو

 مع انتشار العديد من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة حول بعض الأطعمة، تصاعد الجدل بشأن فوائد البيض والدواجن واللبن، وما إذا كانت تحتوي على مواد أو هرمونات قد تضر بصحة الإنسان.

وقدم الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، والدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، والدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، توضيحات بشأن التغذية المتوازنة وحقيقة ما يتردد حول بعض الوجبات.

الغذاء المتوازن يبني الجسم ويقوي المناعة

 

أكد الدكتور عوض تاج الدين أن هناك شائعات كثيرة تتردد حول بعض الوجبات، مشددًا على أهمية تناول الأطعمة التي أحلها الله للبشر، مع مراعاة تحقيق التوازن في النظام الغذائي.

أسعار الدواجن

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، أن الأكل بمختلف أنواعه، والذي يشمل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والدهون، إلى جانب شرب المياه، يساعد على بناء الجسم والحفاظ عليه، كما يساهم في تقوية المناعة.

الدواجن والبيض

وأشار إلى أن الأجيال السابقة اعتادت تناول البيض والدواجن والأسماك وشرب اللبن، باعتبارها من مكونات الغذاء المتوازن، موضحًا أن الشخص السليم لا توجد مشكلة لديه مع تناول هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن، بينما يحتاج المرضى إلى أنظمة غذائية تتناسب مع طبيعة كل حالة.

جمال شعبان يحذر من شائعات الأطعمة

 

من جانبه، حذر الدكتور جمال شعبان من ترويج معلومات غير صحيحة بشأن بعض الأطعمة، ومن بينها الادعاءات بأن البيض والدواجن ضاران بالصحة.

وأكد أن البيض يمثل وجبة مهمة للأطفال والبالغين وكبار السن، لاحتوائه على البروتين الكامل، إلى جانب الأملاح والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

الدواجن

ولفت إلى أهمية تناول اللبن أيضًا، مطالبًا بعدم ترويج معلومات غير علمية أو تحريم بعض الأطعمة على المواطنين دون أساس علمي.

وأوضح أن البيض والدواجن من الأطعمة المفيدة للجسم، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المتعلقة بالغذاء.

  لا توجد هرمونات في الدواجن

 

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مجدي نزيه أن الدواجن سليمة ولا توجد بها هرمونات، موضحًا أن الهرمونات التي يتحدث عنها البعض ستكون تكلفتها مرتفعة للغاية مقارنة بسعر الدجاجة.

وأضاف أن افتراض وجود هرمونات في الدواجن أو البيض يعني أنها تتأثر بالحرارة أثناء الطهي، مشيرًا إلى أن الدجاج والبيض لا يتم تناولهما دون طهي.

البيض يتصدر مصادر البروتين

 

ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أهمية البيض كمصدر للبروتين، موضحًا أن البيضة التي تزن نحو 40 جرامًا توفر للجسم حوالي 6 جرامات من البروتين، وفق تصريحه.

وأشار إلى أن البيض يأتي في مقدمة مصادر البروتين، تليه الألبان، داعيًا إلى الحرص على تناول البيض، خاصة للأطفال وكبار السن.

نصائح غذائية لكبار السن

 

وأوضح مجدي نزيه أن كبار السن، خاصة من تجاوزوا سن الـ75 عامًا، عليهم تقليل أو الابتعاد عن اللحوم الحمراء، مع الاعتماد بصورة أكبر على اللحوم البيضاء حتى سن الـ80 عامًا، ثم التركيز بعد ذلك على البيض والألبان ضمن نظام غذائي مناسب للحالة الصحية.

وشددت التصريحات مجتمعة على أهمية الاعتماد على الغذاء المتوازن، وعدم الانسياق وراء الشائعات الغذائية، مع مراعاة أن النظام الغذائي المناسب يختلف من شخص إلى آخر، خصوصًا بالنسبة للمرضى وأصحاب الحالات الصحية الخاصة.

البيض والدواجن اللبن الدواجن جمال شعبان عوض تاج الدين

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