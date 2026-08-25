كلوا البيض والدواجن والسمك واشربوا اللبن.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للمواطنين

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أن هناك شائعات كثيرة تتردد حول بعض الوجبات، موضحًا أن المواطنين عليهم تناول الوجبات التي أحلها الله للبشر.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأكل بمختلف أنواعه، الذي يشمل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والدهون، والأكل المتوازن الذي يتناسب مع كل إنسان، مع شرب المياه، يبني الجسم ويحافظ عليه، كما أن الأكل يقوي المناعة.

أكلنا البيض والدواجن والسمك

ولفت إلى أن «الأجداد والآباء ونحن أكلنا البيض والدواجن والسمك، وشربنا اللبن، وكل مكونات الأكل الصحي المتوازن، وأنه لا يوجد ضرر من أي أكل للشخص السليم، لكن المرضى يكون لهم نظام صحي لكل حالة».

وأشار إلى أن الغذاء المتوازن مع الماء مفيد، ولذلك على الجميع تناول الوجبات الغذائية الصحية السليمة.