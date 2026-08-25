قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن | اعرفها الآن
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج

احتفالية تخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج
احتفالية تخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج
أحمد سعيد

نظَّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج وتكريم 15 دفعة من الحاصلين على البرامج التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين، والتي بلغ عدد المستفيدين منها نحو 600 شاب وفتاة خلال العام الماضي، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بالتزامن مع احتفاء المركز بذكرى المولد النبوي الشريف.

الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج

وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وعدد من علماء الأزهر وباحثيه، إلى جانب خريجي البرامج التدريبية وأسرهم.

ويأتي تنظيم الحفل تتويجًا لجهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مجال التوعية الأسرية، وحرصه على إعداد المقبلين على الزواج والمتزوجين إعدادًا علميًّا ونفسيًّا وسلوكيًّا، بما يعزز قدرتهم على بناء أسر مستقرة وواعية، ويحصّن الحياة الزوجية من أسباب الخلاف والتفكك.

وتستند برامج التأهيل التي يقدمها المركز إلى منهج علمي متكامل أعدَّه فريق متخصص من علماء الشريعة وأساتذة الطب النفسي وعلم النفس والاجتماع والتربية والسلوك، بهدف تقديم رؤية متوازنة للعلاقة الزوجية، تقوم على المودة والرحمة والمسؤولية والتعاون، وتعرّف المتدربين بحقوقهم وواجباتهم ومهارات التعامل مع التحديات الأسرية.

وخلال الحفل، استعرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مسيرة مشروع تأهيل المقبلين على الزواج، الذي جاء في إطار جهود المركز الوقائية في مجال حماية الأسرة، بعد رصد قضايا الطلاق والتفكك الأسري والمنازعات المالية وتدخل الأهل وغيرها من أسباب الخلافات الأسرية ضمن أبرز القضايا التي تتطلب تدخلًا توعويًّا ووقائيًّا.

وأكد المركز أن مشروع تأهيل المقبلين على الزواج يمثل امتدادًا لجهوده في دعم استقرار الأسرة المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ البرامج التدريبية بالمجان في المحافظات، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والجامعات المصرية ومختلف مؤسسات المجتمع.

كما أعلن د. أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال الحفل عن إطلاق منصة رقمية متخصصة للأسرة المصرية، تضم محتويات علمية وتوعوية وفيديوهات وكتبًا متخصصة في شؤون الأسرة والعلاقات الزوجية، وتتيح للمستفيدين متابعة البرامج التدريبية والاستفادة من محتواها، إلى جانب الإعلان عن تنظيم مسابقة سنوية لاختيار الأسر المتميزة التي استطاعت تطبيق مخرجات البرامج التدريبية في حياتها الأسرية، مع تخصيص جوائز حج وعمرة للأسر الفائزة.

ويعمل المركز كذلك على اتخاذ خطوات جادة لإبرام بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة العدل، لتدريب وتأهيل جميع المقبلين على الزواج مجانًا وبصفة رسمية ويُمنح من تم تدريبهم وتأهيلهم عبر برامج الأزهر الشريف من المقبلين على الزواج والمتزوجين شهادة الحصول على البرنامج والتي تُعد رخصة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي تدعم استقرار الأسرة.

ويؤكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن اهتمامه بالتأهيل الأسري يأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف التعليمية والدعوية والإفتائية، وإيمانًا بأن بناء الأسرة يبدأ من بناء الإنسان وتأهيله، وأن الوقاية والتوعية قبل الزواج تمثلان ركيزة أساسية في حماية الأسرة والمجتمع وترسيخ قيم المودة والرحمة والمسؤولية.

الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج تأهيل المقبلين على الزواج تخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر للفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

احتفالية تخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج

الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج

حفل تخريج دورة المقبلين على الزواج

رئيس المعاهد الأزهرية: دورات تأهيل المقبلين على الزواج خطوة مهمة للارتقاء بالإنسان

دار الإفتاء

ما حكم التعزية بقول "الله يعزيك"؟.. الإفتاء: يُفضل استعمال ما ورد في السُنة

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد