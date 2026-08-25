نظَّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج وتكريم 15 دفعة من الحاصلين على البرامج التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين، والتي بلغ عدد المستفيدين منها نحو 600 شاب وفتاة خلال العام الماضي، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بالتزامن مع احتفاء المركز بذكرى المولد النبوي الشريف.

الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برامج تأهيل المقبلين على الزواج

وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وعدد من علماء الأزهر وباحثيه، إلى جانب خريجي البرامج التدريبية وأسرهم.

ويأتي تنظيم الحفل تتويجًا لجهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مجال التوعية الأسرية، وحرصه على إعداد المقبلين على الزواج والمتزوجين إعدادًا علميًّا ونفسيًّا وسلوكيًّا، بما يعزز قدرتهم على بناء أسر مستقرة وواعية، ويحصّن الحياة الزوجية من أسباب الخلاف والتفكك.

وتستند برامج التأهيل التي يقدمها المركز إلى منهج علمي متكامل أعدَّه فريق متخصص من علماء الشريعة وأساتذة الطب النفسي وعلم النفس والاجتماع والتربية والسلوك، بهدف تقديم رؤية متوازنة للعلاقة الزوجية، تقوم على المودة والرحمة والمسؤولية والتعاون، وتعرّف المتدربين بحقوقهم وواجباتهم ومهارات التعامل مع التحديات الأسرية.

وخلال الحفل، استعرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مسيرة مشروع تأهيل المقبلين على الزواج، الذي جاء في إطار جهود المركز الوقائية في مجال حماية الأسرة، بعد رصد قضايا الطلاق والتفكك الأسري والمنازعات المالية وتدخل الأهل وغيرها من أسباب الخلافات الأسرية ضمن أبرز القضايا التي تتطلب تدخلًا توعويًّا ووقائيًّا.

وأكد المركز أن مشروع تأهيل المقبلين على الزواج يمثل امتدادًا لجهوده في دعم استقرار الأسرة المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ البرامج التدريبية بالمجان في المحافظات، بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والجامعات المصرية ومختلف مؤسسات المجتمع.

كما أعلن د. أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال الحفل عن إطلاق منصة رقمية متخصصة للأسرة المصرية، تضم محتويات علمية وتوعوية وفيديوهات وكتبًا متخصصة في شؤون الأسرة والعلاقات الزوجية، وتتيح للمستفيدين متابعة البرامج التدريبية والاستفادة من محتواها، إلى جانب الإعلان عن تنظيم مسابقة سنوية لاختيار الأسر المتميزة التي استطاعت تطبيق مخرجات البرامج التدريبية في حياتها الأسرية، مع تخصيص جوائز حج وعمرة للأسر الفائزة.

ويعمل المركز كذلك على اتخاذ خطوات جادة لإبرام بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة العدل، لتدريب وتأهيل جميع المقبلين على الزواج مجانًا وبصفة رسمية ويُمنح من تم تدريبهم وتأهيلهم عبر برامج الأزهر الشريف من المقبلين على الزواج والمتزوجين شهادة الحصول على البرنامج والتي تُعد رخصة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي تدعم استقرار الأسرة.

ويؤكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن اهتمامه بالتأهيل الأسري يأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف التعليمية والدعوية والإفتائية، وإيمانًا بأن بناء الأسرة يبدأ من بناء الإنسان وتأهيله، وأن الوقاية والتوعية قبل الزواج تمثلان ركيزة أساسية في حماية الأسرة والمجتمع وترسيخ قيم المودة والرحمة والمسؤولية.