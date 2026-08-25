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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد بدء استئناف أعمال تطوير شارع “الحميدي” بحي العرب

محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات بالتعاون مع الشركة المنفذة وإزالة الإشغالات
محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات بالتعاون مع الشركة المنفذة وإزالة الإشغالات
محمد الغزاوى

 تفقد اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، بدء استئناف أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع “الحميدي”، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأعمال بعد استئنافها.

رافقه خلالها المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والمهندسة شيماء، رئيس حي العرب.

وتابع المحافظ خلال جولته أعمال التطوير الجارية بالشارع والتي تستهدف رفع كفاءة المنطقة وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بما يسهم في إعادة إحياء المنطقة واستعادة رونقها ورواجها مع الحفاظ على طابعها التراثي والحضاري المميز.

وشدد محافظ بورسعيد على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والدفع بالمزيد من العمالة والمعدات وإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ مؤكدا علي  استمرار المتابعة الميدانية للمشروع والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

كما طالب المحافظ أصحاب المحلات بشارع “الحميدي” بضرورة التعاون الكامل مع الشركة المنفذة والعمل على إزالة الإشغالات التي تعوق تنفيذ أعمال التطوير بما يضمن إنجاز أعمال التطوير بالشكل المستهدف والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المحلات بالتعاون مع الشركة المنفذة وإزالة الإشغالات

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن تطوير شارع “الحميدي” يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق الحيوية والتجارية وإعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والتراثية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والمظهر العام، واستعادة الرواج التجاري والسياحي للمنطقة مع الحفاظ على هويتها وطابعها التراثي المميز، بما يليق بمكانة بورسعيد وهويتها الحضارية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الحميدي

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