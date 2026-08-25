قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل أوائل الثانوية الأزهرية ويكرمهم ويمنحهم مكافآت مالية ورحلة عمرة
أزمةوقود تضرب إيران .. طوابير من السيارات في العاصمة
رئيس الوزراء يبدأ جولة بمشروعات قطاع خدمات التعهيد بالإسكندرية
الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية
كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه
لبحث زيادة الاستثمارات بمصر.. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني بالعلمين
إنقاذ 85 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
وزير التعليم يوجه بإستمرار أعمال الصيانة الدورية والتأكد من جاهزية الأثاث المدرسي قبل الدراسة
مفيش درجات بدون حضور.. وزير التعليم: الامتحانات من كتب المدرسة والتقييمات
وزير التعليم: هدفنا تخريج طالب مصري يمتلك أساسًا قويًا من المعرفة والمهارات والقيم
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل
141 ألف شكوى في 6 أشهر.. اعرف تعمل إيه لو باقتك بتخلص بسرعة أو الإنترنت ضعيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد صعودهن للدوري الممتاز.. محافظ بورسعيد يلتقي فريق الكرة النسائية بمركز الزهور

إنجاز مشرف لبورسعيد».. المحافظ يقرر صرف مكافأة 100 ألف جنيه لفريق الكرة النسائية تقديرًا لجهود اللاعبات والجهاز الفني
إنجاز مشرف لبورسعيد».. المحافظ يقرر صرف مكافأة 100 ألف جنيه لفريق الكرة النسائية تقديرًا لجهود اللاعبات والجهاز الفني
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، فريق الكرة النسائية بمركز التنمية الشبابية بالزهور، وذلك عقب صعود الفريق إلى الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية كأول فريق على مستوى الجمهورية، في إنجاز رياضي متميز يعكس ما تتمتع به بورسعيد من مواهب رياضية وقدرات واعدة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب، و محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد و مجدي عمار، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالزهور، و هالة عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة

وهنأ محافظ بورسعيد لاعبات الفريق والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بالأداء المتميز والجهود الكبيرة التي بذلتها اللاعبات طوال منافسات الموسم، مؤكدًا أن هذا الصعود يمثل إضافة جديدة للرياضة البورسعيدية

ووجه المحافظ بصرف مكافأة قدرها 100 ألف جنيه لفريق الكرة النسائية، تقديرًا لما حققنه من إنجاز، وتحفيزًا لهن على مواصلة التفوق وتحقيق نتائج متميزة خلال مشاركتهن في الدوري الممتاز

محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة 100 ألف جنيه لفريق الكرة النسائية

كما وجه المحافظ ببحث كافة المقترحات التي تسهم في تنمية وتعظيم موارد مركز التنمية الشبابية بالزهور، والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية داخله، بما يدعم قدراته على تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب، ويعزز من دوره كمركز رياضي وشبابي متكامل

وأكد المحافظ أن بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المواهب الرياضية، وتهيئة البيئة المناسبة أمام الشباب لممارسة الرياضة وتحقيق البطولات، مشددًا على استمرار تقديم كل أوجه الدعم للفرق والكوادر الرياضية المتميزة بالمحافظة

من جانبهن، أعربت لاعبات الفريق والجهاز الفني عن خالص تقديرهن لمحافظ بورسعيد، مؤكدات أن دعمه وتشجيعه يمثلان دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مركز شباب الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

عبدالظاهر السقا

هيثم عرابي: عمري ما اشتغل مع عبدالظاهر السقا تاني بسبب هذا الأمر

ترشيحاتنا

النيابة العامة

النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أوروبا 2000 بالمعادي وتسترد أرضا بقيمة 2.085 مليار جنيه

إسماعيل دولار

بدء التحقيق مع إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة

إسعاف

العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مدافن قرية جراجوس بقنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فوائد ومحاذير.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد