بعد صعودهن للدوري الممتاز.. محافظ بورسعيد يلتقي فريق الكرة النسائية بمركز الزهور

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، فريق الكرة النسائية بمركز التنمية الشبابية بالزهور، وذلك عقب صعود الفريق إلى الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية كأول فريق على مستوى الجمهورية، في إنجاز رياضي متميز يعكس ما تتمتع به بورسعيد من مواهب رياضية وقدرات واعدة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب، و محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد و مجدي عمار، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالزهور، و هالة عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة

وهنأ محافظ بورسعيد لاعبات الفريق والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بالأداء المتميز والجهود الكبيرة التي بذلتها اللاعبات طوال منافسات الموسم، مؤكدًا أن هذا الصعود يمثل إضافة جديدة للرياضة البورسعيدية

ووجه المحافظ بصرف مكافأة قدرها 100 ألف جنيه لفريق الكرة النسائية، تقديرًا لما حققنه من إنجاز، وتحفيزًا لهن على مواصلة التفوق وتحقيق نتائج متميزة خلال مشاركتهن في الدوري الممتاز

محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة 100 ألف جنيه لفريق الكرة النسائية

كما وجه المحافظ ببحث كافة المقترحات التي تسهم في تنمية وتعظيم موارد مركز التنمية الشبابية بالزهور، والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية داخله، بما يدعم قدراته على تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب، ويعزز من دوره كمركز رياضي وشبابي متكامل

وأكد المحافظ أن بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المواهب الرياضية، وتهيئة البيئة المناسبة أمام الشباب لممارسة الرياضة وتحقيق البطولات، مشددًا على استمرار تقديم كل أوجه الدعم للفرق والكوادر الرياضية المتميزة بالمحافظة

من جانبهن، أعربت لاعبات الفريق والجهاز الفني عن خالص تقديرهن لمحافظ بورسعيد، مؤكدات أن دعمه وتشجيعه يمثلان دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة