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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تفتح جبهة جديدة للتطوير بالضواحي.. رفع كفاءة الطرق داخل منطقة الصفا بطول 7.3 كم

منطقة الصفا» بحي الضواحي تدخل على خط التطوير .. محافظ بورسعيد يتابع بدء انطلاق تطوير 120 عمارة بالمنطقة
منطقة الصفا» بحي الضواحي تدخل على خط التطوير .. محافظ بورسعيد يتابع بدء انطلاق تطوير 120 عمارة بالمنطقة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال التطوير الشامل بمنطقة الصفا بحي الضواحي، والتي تضم 120 عمارة سكنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ومحمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، وعدد من الجهات التنفيذية.

منطقة الصفا» بحي الضواحي تدخل على خط التطوير.. محافظ بورسعيد يتابع بدء انطلاق تطوير 120 عمارة بالمنطقة  

وتابع محافظ بورسعيد خلال الجولة الميدانية مستجدات بدء أعمال التطوير بالمنطقة، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير ورصف الطرق، ورفع كفاءة منظومة الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال متكاملة للارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

وتتضمن الأعمال تطوير ورصف طرق بالمنطقة بطول 7.3 كيلومتر وعرض يتراوح من 10 إلى 15 مترًا، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والسيارات ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وخدمة الكتلة السكنية بالمنطقة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مع تنفيذ جميع مراحل التطوير وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، ومتابعة الأعمال ميدانيًا بصورة مستمرة لضمان تحقيق المستهدف من المشروع.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال التطوير تشهد تنفيذًا متوازيًا في مختلف أحياء المحافظة، بما يضمن وصول جهود التنمية إلى أكبر عدد من المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية والطرق والمرافق والمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

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