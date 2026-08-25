الأعلى للإعلام: وقف بث "عين الشعب" على قناة "الشمس" ومنع عماد الشرقاوي

يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، جهوده للقضاء على ظاهرة «بيع الهواء» على القنوات الفضائية.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث برنامج «عين الشعب» على قناة «الشمس»، وإلزام جميع المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور مقدمه عماد محمود أحمد علي، الشهير بـ «عماد الشرقاوي»، لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس بشأن ممارسته العمل الإعلامي دون استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية واجبة الاتباع.

يأتي هذا القرار في إطار إجراءات المجلس للقضاء على ظاهرة «بيع الهواء»، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، بما يسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا يحوز على ثقة الجمهور.