أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من دبلومة إدارة سلامة العمليات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية وتعزيز منظومة السلامة وإدارة المخاطر وتنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة لترسيخ سلامة العمليات والتشغيل الآمن تعلن الوزارة إطلاق الدفعة الرابعة من دبلومة إدارة سلامة العمليات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما يأتي إطلاق الدفعة الرابعة استكمالا لتنفيذ استراتيجية سلامة العمليات بالوزارة بالتعاون مع ميثانكس مصر، التي تهدف إلى ترسيخ التطبيق الفعلي والمستدام وبناء كوادر مؤهلة لدعم منظومة سلامة العمليات بشركات القطاع.

الفئات المستهدفة ومعايير اختيار المشاركين

يشترط أن يكون المتقدم من إحدى الفئات التالية:

العاملون أو المرشحون للعمل بإدارات سلامة العمليات Process Safety) بشركات قطاع البترول. ممن لم يسبق لهم المشاركة في الدفعات الأولى أو الثانية أو الثالثة من الدبلومة.

أعضاء لجان سلامة العمليات بالشركات.

كما يعد اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية شرطا أساسيا للقبول بالبرنامج.

تمثل الدبلومة أحد البرامج المتخصصة لبناء القدرات في مجال سلامة العمليات، وتهدف إلى تطوير المعارف والمهارات التطبيقية للكوادر المهنية بالقطاع. وتعزيز قدرتهم على التعرف على:

التعرف على مخاطر العمليات وتقييمها وإدارتها.

منع الحوادث الجسيمة.

حماية الأرواح والبيئة والأصول.

دعم استمرارية وموثوقية العمليات التشغيلية.

استثمار في الإنسان من أجل تشغيل أكثر أمانا واستدامة.

ويؤكد استمرار البرنامج للدفعة الرابعة التزام الوزارة ببناء كوادر مؤهلة لترسيخ سلامة العمليات وتحويل متطلباتها إلى ممارسات فعلية تدعم التشغيل الأمن والمستدام.

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وتتطلع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى انضمام نخبة جديدة من كوادر القطاع إلى الدفعة الرابعة، تنفيذا لرؤية وزير البترول والثروة المعدنية بإتاحة الفرصة للكفاءات للتقدم للبرنامج، واختيار أفضل العناصر وفق معايير موضوعية، بما يواصل بناء جيل من المتخصصين القادرين على دعم التميز في سلامة العمليات والتشغيل الأمن والمستدام بقطاع البترول المصري.