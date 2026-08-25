وزير السياحة ومحافظ مطروح يبحثان فرص الاستثمار مع مستثمري المحافظة

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، لقاءً موسعاً مع عدد من المستثمرين السياحيين من أصحاب ومديري المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، وذلك في أول لقاء يجمع الوزير بمستثمري مطروح، لبحث فرص الاستثمار وسبل التعاون لتطوير وتعظيم الاستفادة من المقومات والمنتجات السياحية التي تتمتع بها المحافظة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات السياحية وزيادة الأعداد السياحية الوافدة إليها.

حضر اللقاء الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، و حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

كما حضر من وزارة السياحة والآثار كل من محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

مقومات وفرص واعدة للاستثمار

وفي مستهل اللقاء، أعرب شريف فتحي عن تقديره للواء الدكتور محمد الزملوط، لما يبذله من جهود لدعم جهود التنمية بالمحافظة، مؤكداً على أن مطروح تمتلك العديد من المقومات والفرص الواعدة للاستثمار والتطوير السياحي، وأنها تمثل منفذاً سياحياً جديداً يقدم فرص استثماريةً واعدة وكثيرة.

وأكد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه المقومات سياحياً، وخاصة المواقع والأراضي المتميزة بالمحافظة، والعمل على إقامة منشآت فندقية جديدة بها، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على دفع هذه الأراضي نحو التنفيذ، بما يُسهم في زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة.

وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تطوير القطاع السياحي بمطروح وتعظيم الاستفادة من مقوماتها، إلى جانب الاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها، مؤكداً على حرص الوزارة على التعامل مع مختلف التحديات، سواء تلك التي تملك الوزارة أدوات وقرارات التعامل معها، أو التي تتطلب التنسيق والتعاون مع جهات أخرى.

واستعرض شريف فتحي رؤية ورسالة وزارة السياحة والآثار واستراتيجيتها الحالية للعمل، والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها، وفي مقدمتها إبراز أهم ميزة تنافسية يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وهي التنوع الذي لا يضاهى. وأضاف أن من أبرز ما يميز المقصد المصري أيضاً أصالة التجربة السياحية وتطور منتجات السياحة الفاخرة، مشيراً إلى أن مطروح تمتلك مقومات السياحة الفاخرة في مصر بما تتمتع به من مقومات متميزة.

وأشار إلى أن مطروح تتمتع بتجربة ثقافية وحياتية مختلفة، مؤكداً على أهمية إلقاء مزيد من الضوء على المجتمع البدوي المصري بها وما يُمثله من عنصر أصيل ومتميز يمكن توظيفه والترويج له في تقديم تجارب سياحية جديدة للسائحين بمطروح.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه سيتم العمل على إطلاق مهرجان حصاد الزيتون في شهر سبتمبر، ليكون تجربة سياحية متكاملة تتيح للسائحين المشاركة والتفاعل ومعايشة مراحل جمع وعصر الزيتون، بما يُعزز مفهوم أصالة التجربة السياحية. وأشار إلى إمكانية إدراج تجربة المهرجان ضمن برامج سياحية تستهدف السائحين الموجودين بمنطقة الساحل الشمالي، مع العمل على الإعلان والترويج لها قبل موعد تنظيمه بوقت كافٍ، بما يتيح إدراجها ضمن البرامج السياحية المختلفة.

وأكد شريف فتحي أهمية ترسيخ مفهوم أصالة التجربة السياحية في مطروح، من خلال إتاحة الفرصة للزائر لمعايشة عناصر التراث البدوي والتفاعل معها، بما يعكس خصوصية المحافظة وهويتها الثقافية، ويقدم تجربة سياحية متكاملة تعرّف الزائر بأصالة وثراء الساحل الغربي لمصر.

وفيما يتعلق بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر، أشار الوزير إلى أن أعداد السائحين شهدت نمواً بنسبة 5% منذ بداية العام وحتى الآن، كما شهدت أعداد السائحين القادمين من السوق الأمريكي نمواً بنسبة 2% خلال نفس الفترة.

كما تطرق الوزير إلى فوز مصر باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، والمُقرر عقده في شهر أبريل 2027 خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولا سيما من السوق الأمريكي، على غرار استضافة مصر مؤخراً فعاليات اجتماعات المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC).

كما استعرض شريف فتحي اهتمام الوزارة بملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري العامل في القطاع السياحي، مشيراً إلى منصة EGTAP وما توفره من برامج تدريبية تستهدف تطوير مهارات العاملين بالقطاع.

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، خلال اللقاء، على ترحيب المحافظة بكافة المقترحات والرؤى التي تم مناقشتها خلال الاجتماع والهادفة إلى دعم وتطوير قطاع السياحة وتعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية والسياحية التي تزخر بها مطروح، في ظل ما تتمتع به من تنوع سياحي فريد يؤهلها لتكون مقصداً سياحياً متكاملاً على مدار العام.

وأشار محافظ مطروح إلى استمرار العمل على توفير وتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للنشاط السياحي بالمحافظة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة المنشآت السياحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزائرين. وأوضح أن المحافظة اتخذت خطوات تيسيرية لفتح الباب أمام تقنين أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة سيوة، بما يدعم استقرار النشاط السياحي، ويشجع الاستثمار، ويحقق الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية والبيئية الفريدة التي تتمتع بها الواحة.

ومن جانبه، أشار السيد حسام الشاعر إلى أهمية إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة للمستثمرين والمطورين للتعرف عليها والعمل على الاستفادة منها.

وخلال اللقاء، استمع شريف فتحي إلى آراء ومقترحات مستثمري القطاع السياحي بالمحافظة بشأن عدد من التحديات والمشكلات التي تواجههم، وناقش معهم سبل التعامل معها، بما يسهم في دعم جهود النهوض بصناعة السياحة في مصر.

كما أشار السيد الوزير إلى حرصه على زيارة مدينة سيوة في أقرب وقت ممكن، والقيام بجولة تفقدية بعدد من المناطق والمواقع السياحية الواعدة بها، وعقد لقاء مماثل مع مستثمري القطاع السياحي هناك.

كما أكد على أهمية تنظيم رحلة لمجموعة من المستثمرين لزيارة المناطق السياحية التي تم تفقدها خلال جولاته بمطروح برفقة محافظ مطروح، بما يتيح لهم التعرف بصورة مباشرة على الفرص الاستثمارية والإمكانات التي تتمتع بها هذه المناطق.