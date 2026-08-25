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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحث إطلاق شراكة أكاديمية بين جامعة بورسعيد وجامعة السويدي

رئيس جامعة بورسعيد يبحث مع رئيس جامعة السويدي ومدير عام المسؤولية المجتمعية بشركة بترول بلاعيم إطلاق شراكة أكاديمية
رئيس جامعة بورسعيد يبحث مع رئيس جامعة السويدي ومدير عام المسؤولية المجتمعية بشركة بترول بلاعيم إطلاق شراكة أكاديمية
محمد الغزاوى

استقبل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الأستاذ الدكتور أحمد حسن، رئيس جامعة السويدي، والعميد محمد أبو شادي، مدير عام المسؤولية المجتمعية بشركة بترول بلاعيم، والوفد المرافق، والدكتورة ياسمين البنداري، مدير المشروعات والعمليات بجامعة السويدي، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك والإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بما يعزز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والعملية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وخريجي جامعة بورسعيد.
 

رئيس جامعة بورسعيد يبحث مع رئيس جامعة السويدي ومدير عام المسؤولية المجتمعية بشركة بترول بلاعيم إطلاق شراكة أكاديمية

جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني ومدير وحدة التدريب بجامعة بورسعيد، حيث تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون المقترحة التي تستهدف بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجامعتين، والاستفادة من إمكانات وخبرات كل طرف، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم والتدريب وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وأكد اللقاء أهمية التعاون في مجال التدريب العملي والتأهيل المهني، من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب جامعة بورسعيد، وتبادل الزيارات والخبرات العلمية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتطبيقية لدى الجانبين، بما يسهم في صقل مهارات الطلاب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.


كما بحث الجانبان إمكانية توفير منح دراسية للطلاب، وإتاحة فرص للحصول على درجات علمية مشتركة، إلى جانب دراسة آليات التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الزيارات العلمية، بما يعزز التكامل بين المسارين الأكاديمي والتطبيقي ويمنح الطلاب فرصًا تعليمية وتدريبية أكثر تنوعًا.

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة تواصل انفتاحها على مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي ومؤسسات المجتمع، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء شراكات حقيقية ومتنوعة يمثل أحد أهم مسارات تطوير التعليم الجامعي وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن التعاون المرتقب مع جامعة السويدي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، مؤكدًا حرص جامعة بورسعيد على توفير أكبر قدر ممكن من الفرص التعليمية والتدريبية لطلابها، وإتاحة مسارات جديدة للمنح والدرجات العلمية المشتركة، بما يعزز قدراتهم ويرفع تنافسيتهم في سوق العمل.

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد: “نرحب بهذه الزيارة ونعتز بما تحمله من فرص واعدة للتعاون، ونتطلع إلى تحويل ما تم بحثه اليوم إلى شراكة حقيقية ومستدامة يستفيد منها طلابنا وباحثونا وخريجونا. هدفنا أن نمنح أبناء جامعة بورسعيد تعليمًا يجمع بين المعرفة والتطبيق، وأن نفتح أمامهم أبوابًا أوسع للتدريب والتأهيل والحصول على فرص علمية ومهنية متميزة، بالتعاون مع شركائنا في جامعة السويدي.”

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أحمد حسن، رئيس جامعة السويدي، عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة بورسعيد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على وضع أطر واضحة للشراكة بما يحقق أهداف الجامعتين ويخدم الطلاب والمجتمع.

وأكد أن جامعة السويدي تولي أهمية كبيرة للتكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وأن التعاون مع جامعة بورسعيد يمثل فرصة لتبادل الخبرات وبناء برامج مشتركة في مجالات التدريب والتعليم والدرجات العلمية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه جامعة بورسعيد نحو توسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والمجتمعية، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات المختلفة، بما يدعم تطوير العملية التعليمية، ويعزز التدريب التطبيقي، ويفتح مسارات جديدة أمام الطلاب والباحثين، ويسهم في تحقيق رؤية الجامعة نحو بناء شراكات فاعلة تخدم الإنسان والمجتمع وتدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.

بورسعيد جامعة بورسعيد جامعة السويدى شراكة اكاديمية

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