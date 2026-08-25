رصف طريق بطول 2 كم.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال الارتقاء بمساكن الزلط

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال التطوير الشامل لمنطقة مساكن الزلط بحي الزهور، التي تشمل تطوير ورفع كفاءة 78 عمارة سكنية، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الحياة اليومية للمواطنين

وقد رافق المحافظ خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وفوزي الولي، رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد و المهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بمنطقة تعمير بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة مساكن الزلط تشهد حاليًا محطة جديدة من محطات التطوير والتنمية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين المظهر الحضاري، بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

«مساكن الزلط» على موعد مع نقلة نوعية .. لأول مرة تطوير شامل بالمنطقة

وتابع المحافظ خلال الجولة معدلات بدء تنفيذ أعمال التطوير، والتي تتضمن رفع كفاءة البنية التحتية وشبكات ومنازل الصرف الصحي، وأعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، وتطوير منظومة الإنارة، وإنشاء وتطوير المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة المنطقة بصورة متكاملة

كما تشمل أعمال التطوير رصف طريق بطول 2 كيلومتر وعرض 8 أمتار، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الطرق الداخلية وخدمة الكتلة السكنية بالمنطقة.

والتقى المحافظ أهالى المنطقة و توجهو بالشكر على جهود التطوير.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع تحقيق التكامل بين مختلف الأعمال الجاري تنفيذها.

كما وجه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، والتأكد من جودة الأعمال، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتشجير والمسطحات الخضراء، بما يتناسب مع أعمال رفع كفاءة المنطقة ويعزز من المظهر الحضاري لمساكن الزلط.