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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد قطعة أرض فضاء بحي الزهور لبحث سبل استغلالها

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة أفضل المقترحات لتحقيق الاستفادة من الأرض الفضاء في مشروعات تنموية وخدمية
محافظ بورسعيد يوجه بدراسة أفضل المقترحات لتحقيق الاستفادة من الأرض الفضاء في مشروعات تنموية وخدمية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، قطعة أرض فضاء تقع بنطاق حي الزهور في منطقة الصفوة بجوار سور الحراسات.

 وذلك لبحث ودراسة سبل الاستغلال الأمثل لها، بما يتماشى مع خطط التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حيث تم استعراض الوضع الحالي لقطعة الأرض، ومناقشة عدد من المقترحات والرؤى بشأن أفضل أوجه الاستفادة منها، بما يحقق قيمة مضافة للمنطقة ويدعم احتياجات المواطنين

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة أفضل المقترحات لتحقيق الاستفادة من الأرض الفضاء في مشروعات تنموية وخدمية 

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دراسة كافة البدائل والمقترحات الخاصة باستغلال الأراضي المتاحة بصورة مثلى، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصول المحافظة وتعظيم العائد التنموي منها

كما وجه المحافظ باستمرار التنسيق بين الجهات المختصة وإعداد التصورات والمقترحات اللازمة بشأن قطعة الأرض، تمهيدًا لاختيار أفضل البدائل التي تتوافق مع المخطط العام وخطط التنمية المستقبلية بالمحافظة.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة بورسعيد على المتابعة الميدانية لمختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والمساحات المتاحة، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين.

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