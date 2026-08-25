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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم عرابي: حسين لبيب كان واخد موقف من ناصر ماهر بسبب معلومات أنه "أهلاوي"

ناصر ماهر
ناصر ماهر
علا محمد

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، تفاصيل انتقال ناصر ماهر نجم بيراميدز الحالي، إلى نادي الزمالك في وقت سابق، مؤكدًا أن اللاعب أبلغه برغبته في ارتداء القميص الأبيض وتحقيق حلمه باللعب للقلعة البيضاء.

وأوضح عرابي، في تصريحات تلفزيونية، أن حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء كان يتخذ موقفًا منه بسبب وصول معلومات تفيد بأنه "أهلاوي متعصب"، وأنه قد يسعى إلى تعطيل الصفقة.


وأضاف أنه توجه للتفاوض مع أحمد سليمان وإبراهيم عبدالله، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل، لتنتهي المفاوضات بانتقال ناصر ماهر إلى الزمالك بشكل رسمي.

من جانبه  قال إن قيمة الأندية لا تُقاس بالمنافسة أو المقارنات بينها، مشددًا على أن الأحمر لا يتفوق على الزمالك أو بيراميدز بشكل مطلق، وإنما تكمن مكانته الحقيقية في علاقته بأبنائه وجماهيره.

وشدد عل ىأن الأهلي يظل فوق أبنائه ولاعبيه ومسؤوليه.

وختم: "احترام المنافسين وتقديرهم أمر ضروري"، مشيرا: "العلاقة بين الأندية يجب ألا تتحول إلى صراع دائم".

هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي الأهلي ناصر ماهر نجم بيراميدز الحالي

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