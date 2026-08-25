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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلا شيحة: الدعاء أكتر باب بأحس فيه باستجابة سريعة

حلا شيحة
حلا شيحة
علا محمد

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تحدثت خلالها عن أهمية الدعاء واللجوء إلى الله وسط انشغالات الحياة اليومية.

وكتبت حلا شيحة: “باب عظيم بننساه فى يومنا وانشغالنا بالحياة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعونى استجب لكم، جربت أبواب كتير بس أكتر باب باحس باستجابة سريعة وبحسها فى حياتي.. الدعاء”.

وأضافت: “تغيير الأقدار بالدعاء وتغير الحزن والهم بالدعاء والرزق بالدعاء وإصلاح النفس والحال مع الله بالدعاء”.


وكانت قد عبرت الفنانة حلا شيحة عن قلقها عقب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد كبير من المواطنين في مصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وشاركت حلا شيحة جمهورها صورة لخبر الهزة، مرفقة برسالة دعاء مؤثرة كاتبة: يارب يسلم مصر من كل سوء يارب ويحفظنا ويحفظ أولادنا، أنا فعلا صحيت بسببه وحسيت بيه وأنا نايمة.

الفنانة حلا شيحة حلا شيحة أهمية الدعاء واللجوء إلى الله حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»

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