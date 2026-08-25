من يحرس عرين الأهلي أمام زد.. شوبير أم الشناوي؟.. عموتة ينهي الجدل

حسم المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحد أبرز الملفات التي شغلت جماهير القلعة الحمراء قبل مواجهة زد بعدما قرر استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق خلال المباراة المقبلة رافضا إعادة محمد الشناوي إلى التشكيل الأساسي في الوقت الحالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة زد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز في أول اختبار للفريق بعد الانتصار المثير على إنبي في الجولة الافتتاحية بنتيجة 3-2.

وكانت الأنظار قد اتجهت إلى مركز حراسة المرمى عقب مباراة إنبي بعدما تعرض مصطفى شوبير لانتقادات بسبب الهدفين اللذين استقبلهما الأهلي خلال الشوط الأول إلا أن عموتة لم يقتنع بأن الحارس الشاب يتحمل مسؤولية الأهداف ليقرر الإبقاء عليه أساسيا أمام زد.

عموتة يرفض تغيير الحارس

ويرى المدير الفني المغربي أن مصطفى شوبير قدم ما يكفي للحصول على فرصة جديدة وأن الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة إنبي لا تستدعي تغييرا في مركز حراسة المرمى.

ويؤمن عموتة بأن شوبير يمتلك قدرات فنية مميزة وأن مسؤولية الأهداف التي سكنت شباك الأهلي لا يمكن تحميلها لحارس المرمى وحده في ظل الأخطاء الجماعية التي ظهرت في الخط الخلفي خلال الشوط الأول.

وبذلك أغلق المدير الفني الباب أمام التكهنات التي ربطت بين تراجع مستوى الفريق في بداية مواجهة إنبي وإمكانية عودة محمد الشناوي إلى التشكيل الأساسي أمام زد.

ومن المنتظر أن يحصل شوبير على فرصة جديدة لإثبات نفسه في الوقت الذي سيواصل فيه الشناوي دوره داخل الفريق انتظارا للقرار الفني الخاص بمشاركته في المباريات المقبلة.

لماذا يتمسك عموتة بشوبير؟

قرار عموتة لا يرتبط فقط بما قدمه شوبير أمام إنبي وإنما يأتي أيضا في إطار رغبة المدير الفني في منح الحارس الشاب الاستقرار والثقة.

ويعرف المدرب المغربي أن تغيير الحارس بعد مباراة واحدة قد يضع شوبير تحت ضغط أكبر خصوصا أن الفريق تمكن في النهاية من العودة وتحقيق الفوز وهو ما يعني من وجهة نظره أن معالجة الأخطاء يجب أن تكون جماعية وليست عبر تحميل الحارس المسؤولية.

كما أن عموتة يريد بناء منظومة دفاعية متكاملة وهو ما ظهر في تصريحاته عقب مواجهة إنبي عندما أكد أن مسؤولية استقبال الأهداف لا تقع على خط الدفاع وحده وإنما يتحملها الفريق بأكمله.

وبالتالي فإن الإبقاء على شوبير يبدو رسالة واضحة من المدير الفني إلى لاعبيه بأن الأخطاء الفردية لن تكون سببا تلقائيا في تغيير التشكيل طالما أن اللاعب يمتلك الثقة الفنية المطلوبة.

مباراة إنبي تثير القلق رغم الفوز

وعاش الأهلي ليلة متناقضة أمام إنبي في افتتاح الدوري بعدما جمع بين فرحة الانتصار وقلق المستوى الذي ظهر به الفريق خاصة خلال الشوط الأول.

وتفاجأ الأهلي ببداية صعبة للغاية بعدما تمكن إنبي من تسجيل هدفين متتاليين مستغلا الأخطاء التي ظهرت في دفاع الفريق الأحمر قبل أن يقلص مروان عطية الفارق بهدف مهم أعاد الأهلي إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ظهر الأهلي بصورة مختلفة تماما بعدما تدخل عموتة وأجرى مجموعة من التغييرات التي ساهمت في إعادة التوازن للفريق قبل أن ينجح الفريق في قلب النتيجة وتحقيق الفوز بنتيجة 3-2.

وجاء هدف الانتصار عن طريق محمد مجدي أفشة بعدما استغل تمريرة رائعة بالكعب من المغربي سفيان بن جديدة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس إنبي ليحسم الأهلي أول ثلاث نقاط في مشواره لاستعادة لقب الدوري.

عموتة: القوة الذهنية صنعت الفارق

وأكد الحسين عموتة عقب المباراة أن الأهلي حقق الهدف الأساسي من مواجهة إنبي وهو الخروج بالنقاط الثلاث رغم صعوبة البداية.

وأوضح المدرب المغربي أن ضربة البداية في بطولة الدوري تحتاج إلى دافع قوي مشيرا إلى أن استقبال هدفين في الشوط الأول كشف عن بعض الأخطاء التي سيعمل الجهاز الفني على علاجها سريعا.

وشدد عموتة على أن الفريق نجح في إظهار قوة ذهنية كبيرة بعدما تأخر بهدفين قبل أن يعود في النتيجة ويحقق الفوز.

كما أثنى على جميع اللاعبين مؤكدا أن التغييرات ساهمت في تغيير شكل المباراة لكن العودة لم تكن نتيجة مشاركة البدلاء فقط وإنما جاءت بفضل المجهود الجماعي للفريق.

الدفاع تحت المجهر قبل مواجهة زد

ولا تقتصر تحضيرات الأهلي لمواجهة زد على حسم مركز حراسة المرمى إذ يعمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت بوضوح في المباراة الأولى.

وأكد عموتة أن مسؤولية استقبال الأهداف جماعية مشيرا إلى القيمة الكبيرة التي يمتلكها أشرف داري وياسر إبراهيم حيث يرى أن الثنائي قادر على منح الخط الخلفي المزيد من القوة مع توالي المباريات.

وتحدث المدرب المغربي عن أشرف داري مؤكدا أنه لاعب دولي يمتلك شخصية وقيمة كبيرة وسيكون إضافة قوية لدفاع الأهلي كما أشار إلى ياسر إبراهيم وخبراته الكبيرة خاصة بعد مشاركته مع المنتخب الوطني.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن عموتة لا ينظر إلى الأخطاء الدفاعية من زاوية لاعب واحد وهو ما يفسر تمسكه بمصطفى شوبير وعدم اعتبار الهدفين اللذين سجلهما إنبي سببا كافيا لتغيير الحارس.