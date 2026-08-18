بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة

أعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك إلى الأذهان دخول نجوم الكرة في قفص الاتهام والمثول أمام الجهات القضائية.

البعض من نجوم الأهلي والزمالك دخلوا في مستنقع الجريمة بمختلف أشكالها وتعرض العديد منهم إلي عقوبة الحبس ما أدي إلي خروجهم من نطاق الخدمة فى المسيرة الكروية.

ناصر ماهر ليس الأول في نجو كرة القدم الذين خرجوا عن المسار الطبيعي ودخلوا قفص الإتهام وسلك طريق الجريمة.

محمد عباس

كان محمد عباس، مهاجم النادي الأهلى، فى الثمانينات والملقب بـ النمر الأسود غولا يقتحم شباك المنافسين ليمزقها بالأهداف ويهدى الأحمر الانتصارات حتى ألتفت شلة الأنس حوله وقادته خلف قضبان السجون.

وعرف محمد عباس طريق الكيف حتى اتخذت إدارة الأحمر قرارها بالاستغناء عن اللاعب ليدخل صفحة النسيان.

حسن حمدي

ألقى القبض علي حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ورئيس وكالة "الأهرام" للإعلان السابق للتحقيق معه في اتهامات مالية.

ووجه المستشار ثروت حماد رئيس التحقيقات بضبط وإحضار حمدي بجانب عمرو عبدالعزيز مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة السابق بالمؤسسة، ومحمد محمدين مدير إعلانات الأهرام الأسبق اتهامات مالية.

عماد متعب وأمين الشرطة

في عام 2014، ألقت قوات الشرطة القبض على عماد متعب؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعد أن دخل في مشادة كلامية مع أحد الضباط بشرطة المرور، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

المشادة نشبت بعدما ترك متعب سيارته في مكان ممنوع الوقوف به، ليضطر الضابط إلى التحفظ على سيارته، مما أثار غضب متعب، خاصةً وأن الأول أصر على تغريم اللاعب.

وتطور الأمر بتوجيه متعب السباب لضابط آخر تدخل لفض الاشتباك بينه وبين الضابط الأول، ليتم إلقاء القبض عليه.



السيد حمدى

جدد السيد حمدى مهاجم مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق السقوط في مسلسل لاعبي الكرة والسقوط في وحل المخدرات عندما تم القبض عليه فى كمين شبرا المظلات بتهمة حيازة 6 أقراص مخدرة "ترامادول" لتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة.

عمرو سماكة

ثالث اللاعبين هو عمرو سماكة نجم الشواكيش بعد انضمامه للأهلى، وجاء ثبوت تحليل المنشطات لسماكة بعد مشاركته مع الأهلى فى إحدى المباريات الإفريقية تناوله لمنشطات ومواد محظورة" وأشارت التقارير أنه مخدر الحشيش".

وقرر الاتحاد الإفريقى إيقاف سماكة ليتحرك مسئولو الأهلى ويعلنون بعدها الاستغناء عنه.

وكان سماكة كشف في تصريحات بعد الواقعة بأنه حضر فرح شعبى فى إمبابة وتحت إلحاح أصدقائى لمشاركتهم تدخين هذه المواد المحظورة ولسوء الحظ تم اختياره لتحليل الكشف عن المنشطات الذى أثبت نسبة المخدر فى الدم، ليتحول مصيره 180 درجة، من النجومية إلى النسيان.

مرتضي منصور

قضت محكمة النقض في شهر فبراير 2023 برفض طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهرا بتهمة سب محمود الخطيب، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة الزمالك.

وقبل أيام، وجه مرتضى منصور رسالة إلى محمود الخطيب، بعد أن أعلن الأخير قراره بالابتعاد عن الصورة لمدة مؤقتة لأسباب صحية.

احتجاز ثلاثي الزمالك

وشهدت الساعات الماضية احتجاز الثلاثى عبد الواحد السيد مدير الكرة ولاعبى الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا، بعد واقعة الاعتداء على أفراد أمن ملعب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري التى فاز بها الزمالك بركلات الترجيح ليتأهل الى المباراة النهائية لمواجهة الأهلي.

وأحالت النيابة العامة في الإمارات ثلاثي الزمالك إلي محاكمة عاجلة ليتم إصدار حكم شهر حبس وبعدها يصدر قرار العفو من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن نجوم القلعة البيضاء.

رمضان صبحي

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بحبس اللاعب رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة تزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

ابراهيم سعيد

أخلت جهات التحقيق سبيل اللاعب إبراهيم سعيد بعد القبض عليه على خلفية مشاجرة مع طليقته.

ونشر المحامي محمد رشوان صورة مع إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله وكتب عليها: «الحمد لله».

وقال رشوان، محامي إبراهيم سعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» في وقت سابق: تم القبض على إبراهيم سعيد وطليقته السيدة داليا بدر إثر مشاجرة بينهما في أحد الفنادق، بسبب عدم أداء إبراهيم المصروفات الدراسية لبناته ليلي وجوليا.

وتدخلت شرطة السياحة وحررت بلاغًا للطرفين، حيث اتهم إبراهيم طليقته بعدم تنفيذ بعض الأحكام، بينما اتهمت هي إبراهيم بالتعدي عليه وتزوير بعض الأوراق والسب والقذف.

أحمد فتوح

وفي أغسطس 2024 صدم اللاعب أحمد فتوح فرد أمن أثناء عودته من الساحل الشمالي، ما نتج عن وفاته في الحال، وجرى ضبط اللاعب واقتياده إلى قسم شرطة مطروح للتحقيق معه.

وبعرض لاعب الزمالك على النيابة العامة، أمرت بسرعة عرضه على المعمل الكيميائي، وإجراء تحليل مواد مخدر له حتى يتم التأكد من تعاطيه لتلك المواد.

وأظهرت نتائج تحاليل المعمل الكميائي، إيجابية تعاطي اللاعب أحمد فتوح للعقاقير المخدرة، حيث أكدت جهات التحقيق، إحراز اللاعب للمخدر وقيادته تحت تأثيره.

وتواصل اللاعب مع أسرة الضحية، وتم الاتفاق على حل ودي بينهما، وتنازلت الأسرة عن الدعوى المدنية والجنائية أمام المحكمة.

ناصر ماهر

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل لاعب نادي بيراميدز ناصر ماهر بعد تقديمه معارضه على حكم غيابي بتهمة التعدي على فرد امن داخل كمبوند بالتجمع .

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس قد ألقت القبض على اللاعب ناصر ماهر، اليوم، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده، وتم اقتياده إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت محكمة جنح التجمع الأول قد قضت، في الدعوى رقم 403 لسنة 2023، بمعاقبة لاعب الزمالك ناصر ماهر بالحبس غيابيًا لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بالضرب وإصابته، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وكشفت أوراق القضية عن أن الواقعة تعود إلى اتهام اللاعب بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع، ما أسفر عن إصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، التي أصدرت حكمها غيابيًا بحبسه 6 أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

وأضافت أوراق القضية أن اللاعب لم يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده، الأمر الذي دفع دفاع المجني عليه إلى التقدم بطلب رسمي لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.