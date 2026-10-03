موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب عمان، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في لقاء مرتقب بين المنتخبين لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

مشوار الإمارات في خليجي 27

نجح منتخب الإمارات في التأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، وذلك بعد تحقيق انتصارين وتعادل خلال منافسات دور المجموعات.

وكان المنتخب الإماراتي قد اختتم مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع منتخب قطر بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليحافظ على صدارة المجموعة ويحجز مقعده في نصف النهائي.

ويسعى منتخب الإمارات إلى مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق الفوز على عمان، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب كأس الخليج.

تأهل منتخب عمان إلى نصف النهائي

على الجانب الآخر، حجز منتخب عمان مكانه في الدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

ويأمل المنتخب العماني في تقديم أداء قوي أمام الإمارات، وتحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى النهائي، خاصة في ظل تقارب مستوى المنتخبين ورغبة كل منهما في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الإمارات وعمان اليوم

من المقرر أن تقام مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج، اليوم السبت، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و10:30 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

وتقام المباراة وسط اهتمام جماهيري كبير، في ظل أهمية المواجهة التي ستحدد أحد طرفي نهائي خليجي 27.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج عبر عدد من القنوات الرياضية، وهي:

* قنوات الكأس القطرية

* أبوظبي الرياضية

* عمان الرياضية

* الشارقة الرياضية

* الكويت الرياضية