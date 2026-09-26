موعد مباراة السعودية وعمان في كأس الخليج والقنوات الناقلة

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره العماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج «خليجي 26»، في مباراة يسعى خلالها «الأخضر» إلى مواصلة انتصاراته وحصد ثلاث نقاط جديدة.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب الكويت بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى.

في المقابل، يبحث منتخب عمان عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعدما اكتفى بالتعادل مع منتخب العراق بهدف لكل فريق، في الجولة الافتتاحية، ليحصل على نقطة واحدة قبل مواجهة السعودية.

ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 26

ويتواجد منتخبا السعودية وعمان في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج، إلى جانب منتخبي العراق والكويت، حيث تتنافس المنتخبات الأربعة على حجز بطاقتي التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بينما يأمل المنتخب العماني في استغلال المباراة من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على التأهل، خاصة أن نتيجة المواجهة قد يكون لها تأثير كبير على حسابات المجموعة.

موعد مباراة السعودية وعمان اليوم

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع نظيره العماني، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت سلطنة عمان.

وتتجه أنظار جماهير المنتخبين إلى المواجهة المرتقبة، في ظل أهمية النقاط الثلاث لكل طرف قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

ومن المقرر أن تُنقل مباراة السعودية وعمان في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج، عبر تطبيق شاشة وتطبيق شاهد، لتتاح المواجهة أمام الجماهير الراغبة في متابعة أحداث اللقاء.

وتأمل الجماهير السعودية في أن يواصل منتخب بلادها نتائجه الإيجابية بعد الفوز في الجولة الأولى، بينما يتطلع المنتخب العماني لتحقيق انتصاره الأول في البطولة والاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل