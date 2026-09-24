الإمارات تكتسح اليمن برباعية نظيفة في كأس الخليج

حقق منتخب الإمارات فوزًا كبيرًا على نظيره اليمني بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج.

الإمارات تكتسح اليمن

وفرض المنتخب الإماراتي سيطرته الكاملة على مجريات المباراة منذ انطلاقها، ونجح في الاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى المنتخب اليمني في أكثر من مناسبة، قبل أن يترجم تفوقه إلى أهداف.

وافتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل لصالح منتخب الإمارات في الدقيقة 26، قبل أن يضيف لوانزينيو الهدف الثاني في الدقيقة 45+4، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإماراتي تفوقه وسيطرته على اللقاء، وتمكن نيكولاس خيمينيز من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 51.

واستمرت الأفضلية الإماراتية حتى نهاية المباراة، ليحسم المنتخب اللقاء لصالحه برباعية نظيفة، محققًا فوزًا مستحقًا في مشوار دور المجموعات بكأس الخليج.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب الإمارات إلى 4 نقاط في المركز الأول فيما ظل رصيد اليمن بدون نقاط في المركز الأخير.