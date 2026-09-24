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ترامب متجاهلا ملفات إيران وتايوان: "الرئيس الصيني يحب الجرانيت"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب متجاهلا ملفات إيران وتايوان: "الرئيس الصيني يحب الجرانيت"

ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني
ناصر السيد

تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإجابة على أسئلة الصحفيين حول مباحثاته مع نظيره الصيني شي بينج، حيث قال إنه يحب الجرانيت.

وبعد جولة قاما بها شملت مهبط المروحيات وطائرة "مارين وان" (المروحية الرئاسية)، واجه كل من ترامب وشي وابلاً من أسئلة الصحفيين حول اجتماعهما الذي عُقد في وقت سابق من ذلك اليوم في المكتب البيضاوي من بينها "هل ناقشا ملف إيران؟ أم تايوان؟ أم ربما الذكاء الاصطناعي؟".

وبحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس "بدا أن شيئاً واحداً فقط يشغل بال الرئيس الأمريكي"، مضيفة "قال ترامب مشيراً إلى شي: "إنه يحب الجرانيت. إنه خبير في الأحجار - إلى جانب أمور أخرى كثيرة - وهو يعشق الجرانيت الجيد".

لطالما تباهى ترامب بأن مهبط المروحيات الجديد - الذي يتميز باستخدام مكثف للجرانيت يزعم الرئيس أنه سيعمر "مليون عام"، ويحمل شعاراً كبيراً نُقشت عليه عبارة "ختم رئيس الولايات المتحدة" - سيثير إعجاب شي.

ملفات إيران وتايوان ترامب الرئيس الصيني يحب الجرانيت الرئيس الصيني الجرانيت الرئيس الأمريكي ترامب وشي

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