الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارًا.. معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الجمعة 25 سبتمبر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من وسط سيناء. وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء. فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. كما متوقع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة خليج السويس متوقع أن تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الجديدة 31 21

6 اكتوبر 32 21

بنها 31 22

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 22

بلطيم 30 22

المنصورة 31 23

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 24

الاسماعيلية 33 22

السويس 33 22

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 34 21

نخل 34 19

كاترين 30 16

الطور 32 24

طابا 33 21

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 26

الاسكندرية 28 21

العلمين 27 21

مطروح 26 22

السلوم 28 21

سيوة 32 22

رأس غارب 34 25

سفاجا 35 26

مرسى علم 36 26

الشلاتين 38 27

حلايب 33 28

أبو رماد 38 26

مرسى حميرة 36 27

أبرق 40 25

جبل علبة 40 25

رأس حدربة 34 27

الفيوم 34 22

بني سويف 35 22

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 38 22

قنا 40 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 26

الوادى الجديد 38 25

أبوسمبل 39 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 44 31

الرياض 43 28

المنامة 38 32

أبوظبى 41 29

الدوحة 41 31

الكويت 46 31

دمشق 32 18

بيروت 29 25

عمان 28 17

القدس 27 18

غزة 29 23

بغداد 42 29

مسقط 37 30

صنعاء 29 12

الخرطوم 40 30

طرابلس 28 21

تونس 31 21

الجزائر 26 17

الرباط 29 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 22 09

إسطنبول 24 15

إسلام آباد 31 21

نيودلهى 34 23

جاكرتا 35 25

بكين 25 17

كوالالمبور 34 25

طوكيو 27 19

أثينا 24 15

روما 28 14

باريس 28 14

مدريد 34 18

برلين 17 07

لندن 24 13

مونتريال 22 12

موسكو 14 07

نيويورك 21 13

واشنطن 22 12

نواكشوط 29 24

أديس أبابا 24 14