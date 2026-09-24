«الحامي المُبدع» من قلب واشنطن.. تقدير دولي لوزارة الداخلية بعد إسقاطها أضخم شبكات القرصنة الرقمية في العالم

تحولت القرصنة الرقمية خلال العقد الأخير إلى واحدة من أخطر أوجه الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فهي تجارة موازية خفيّة تستنزف صناعات الإبداع والإعلام والرياضة بمليارات الدولارات، وتتحدّى قدرة الدول على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل فضاء رقمي لا تعترف خرائطه بحدود سياسية.

وفي مشهد يختصر حجم التحول الذي تشهده منظومة الأمن الرقمي المصرية، حصلت وزارة الداخلية على جائزة «الحامي المُبدع» لعام 2026، التي نظّمت حفل تسليمها رابطة صناعة السينما الأمريكية (MPA) في العاصمة الأمريكية واشنطن، تقديرًا لجهود الوزارة في مجال مكافحة القرصنة الرقمية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وجاء هذا التكريم الدولي عقب نجاح أجهزة الوزارة في تفكيك شبكة «ستريم إيست»، احدى أكبر شبكات القرصنة الرقمية للبث غير المشروع للمحتوى الرياضي على مستوى العالم، في العملية التي وُصفت في الأوساط المتخصصة بأنها واحدة من أضخم ضربات القرصنة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة.

تكريم في واشنطن بحضور من الكونجرس والحكومة

وخلال حفل أُقيم مساء أمس الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، سلّمت رابطة صناعة السينما الأمريكية جائزة «الحامي المُبدع» لعام 2026 إلى وزارة الداخلية المصرية، بحضور عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ومسؤولي الإدارة الأمريكية، إلى جانب قيادات من الصناعة الإعلامية والإنتاجية.

ولا يخفى أن مستوى الحضور في هذا الحفل يمنح الجائزة دلالةً تتجاوز حدود التكريم الشكلي؛ فحضور أعضاء الكونجرس ومسؤولين حكوميين أمريكيين في حفل تُكرَّم فيه وزارة داخلية عربية، يعكس أن ملف مكافحة القرصنة الرقمية بات شأنًا دوليًا مشتركًا، وأن أجهزة الدولة المصرية باتت تُعدّ شريكًا موثوقًا في منظومة الأمن الرقمي العالمية، لا مجرد طرف محلي يتعامل مع ظاهرة داخلية.

«ستريم إيست».. قصة إسقاط استثنائي

ولم يأتِ هذا التكريم مصادفةً، بل جاء تتويجًا لعملية أمنية استثنائية نجحت فيها أجهزة الوزارة في تفكيك شبكة «ستريم إيست»، التي وُصفت في التقارير الدولية بأنها أكبر منصة عالمية للبث غير المشروع للمحتوى الرياضي؛ وذلك عقب تحقيقات استقصائية ممتدة استمرت نحو عام، جرت بالتعاون مع شراكات دولية متخصصة في ملاحقة القرصنة الرقمية وعلى رأسها تحالف الإبداع والترفيه (ACE) الذي يضم كبرى شركات الإعلام والترفيه العالمية.

وأسفرت العملية عن ضبط مشتبه بهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق، في خطوة وُصفت بأنها النموذج الأكمل لتكامل الملاحقة الأمنية داخل الدولة مع التعاون التقني والدولي، في ملفٍّ كانت الشبكات المشبوهة تعتبره حتى سنوات قليلة مضت، منطقةً آمنة خارج نطاق العدالة.

مليار وستمائة مليون زيارة.. الأرقام تروي حجم المعركة

ورقمٌ واحد يكفي لوضع المرء أمام حجم الظاهرة التي سقطت مع «ستريم إيست»؛ إذ تجاوزت عدد زيارات منصات الشبكة مليارًا وستمائة مليون زيارة خلال عام واحد فقط، وهو حجم استهلاك غير مشروع يوازي تفاعل شعوبٍ بأكملها مع منصات البث الرسمية.

وهذا الرقم لا يعكس الخسائر المالية الجسيمة التي تلحقها القرصنة بشركات الإنتاج وقنوات الرياضة ووسائل الإعلام وحاملي حقوق البث فحسب، بل يمسّ في العمق الاقتصاد الإبداعي بأكمله؛ فكل مشاهدة غير مشروعة تعني حصول جهة إجرامية على عائد دون أن يصل شيء منه إلى صانع المحتوى أو الرياضيين أو العاملين في الإنتاج، فضلًا عن مخاطر أمنية تنتظر مستخدمي تلك المنصات من محتالين ومتصيدين للبيانات.

من الحملة الأمنية إلى حكم قضائي.. مسار اكتمل

وما يمنح ملف «ستريم إيست» قيمته الاستثنائية، أنه لم يتوقف عند الحد الأمني، بل اكتمل مساره داخل قاعات العدالة؛ إذ أصدرت محكمة مصرية في يوليو الماضي أحكامًا جنائية بحق مشغّلي الشبكة، تضمنت عقوبات بالحبس وغرامات مالية كبيرة، في قضية أصبحت إنجازًا قانونيًا بارزًا في سجل مكافحة القرصنة على مستوى العالم.

وبذلك تجسّد الصورة الكاملة لمنظومة المواجهة المتكاملة، والتي تضمنت تحقيقات استقصائية دقيقة، وعمليات ضبط محكمة، وملاحقة قضائية حازمة، وأحكام رادعة، وهو التكامل الذي يجعل الرسالة واضحة لكل من يفكر في الاغتصاب غير المشروع لحقوق الآخرين الفكرية، ليثبت أن القانون في مصر يمتد إلى حيث تمتد الشاشات والأرقام.

مواجهة الجرائم المستحدثة.. استراتيجية متكاملة

ويجسّد هذا التكريم تقديرًا دوليًا للجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق في مواجهة أنماط الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، بما يعكس فاعلية أجهزتها في التصدي للجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

فالجرائم الرقمية تتحول بوتيرة متسارعة من نمط إلى آخر، وتوظّف أحدث تقنيات التخفي والتشفير والانتشار عبر المنصات، وهو ما يفرض على أجهزة وزارة الداخلية تطويرًا مستمرًا لقدراتها في مجالات الأدلة الجنائية الرقمية وتحليل البيانات ورصد المحتوى الإجرامي، وبناء قدرات بشرية متخصصة تعمل وفق معايير دولية، إلى جانب تنمية شبكة من الشراكات الأمنية والمعلوماتية مع نظائرها حول العالم؛ وهي العناصر التي تختزل عمل سنوات في عمليات تُنجز في ساعات، كما جرى في ملف «ستريم إيست».

حماية الملكية الفكرية.. درعٌ للإبداع والاقتصاد

إن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست ترفًا تشريعيًا ولا مجرد التزام قانوني تجاه المنظمات الدولية، بل هي درع اقتصادي وثقافي يحفظ عوائد الإبداع لمن صنعته؛ فصناعات السينما والإعلام والرياضة والفنون تقوم على استثمارات ضخمة وجهد جماعي يمتد من المخرج والمؤلف إلى الفني والعامل، والقرصنة تستنزف هذه الصناعة من رحمتها، وتجفف مصادر التمويل التي تسمح بقيام مواسم إبداعية جديدة.

ومن هذا المنطلق، فإن منح الجائزة من رابطة صناعة السينما الأمريكية، التي تمثل أعرق شركات الإنتاج في العالم وأكثرها تضررًا من القرصنة، يصلح أن يُقرأ بوصفه اعترافًا من الصناعة نفسها - لا من حكومة أو منظمات - بأن أجهزة الأمن المصرية تحمي الإبداع العالمي على أرض مصر، وتضع حماية الملكية الفكرية في موقع أولوية أمنية واقتصادية.

اعتراف دولي يصنع الثقة

وأن تحصد وزارة داخلية عربية جائزة تُمنح في العاصمة الأمريكية بحضور أعضاء من الكونجرس ومسؤولين حكوميين، تقديرًا لملف مكافحة القرصنة، فهذه رسالة مزدوجة، منها إلى الداخل ويقضي بأن أجهزة الأمن قادرة على مواكبة أحدث أطر الجريمة المعاصرة، والآخر إلى الخارج بأن مصر شريك جدير بالثقة في التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة الرقمية، وهو ما يعزز موقعها في خارطة الأمن الرقمي الإقليمي والدولي، ويفتح المجال أمام مزيد من الصيغ التشاركية في التدريب وتبادل المعلومات والملاحقات المشتركة.

وفي المحصلة، فإن جائزة «الحامي المُبدع» ليست تتويجًا لمسارٍ اكتمل، بل اعتراف بمسارٍ مستمر؛ فمعركة حماية الفضاء الرقمي لا تنتهي بانتهاء شبكة أو محاكمة مشغّليها، فالتقنيات تتغير والشبكات تتبدل في الأسماء والعناوين، والتحدي باقٍ ما دام هناك محتوى يُسرق وإبداع يُستغل.

غير أن ما تعيد هذه الجائزة التأكيد عليه هو أن التقليص من فجوة الطموح بين قدرات أجهزة الدولة وتعقيدات الجريمة الرقمية أمر ممكن، وأن التعاون الدولي ليس شعارًا بروتوكوليًا، بل منظومة عمل فعلية تُنتج عمليات وأحكامًا وتكريمات.

وبين واشنطن التي كرّمت، والقاهرة التي عملت، تُكتب اليوم صفحة جديدة في ملف حماية الملكية الفكرية، تُلخّصها رسالة واحدة: أن الابتكار يُحمى، والإبداع يُصان، والعدالة تمتد يدها إلى حيث تمتد الشاشات.