جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد بحماس شارك في احتجاز 4 رهائن منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل حسن زيام، الذي وصفه بأنه قائد في الجناح العسكري لحركة حماس، خلال غارة استهدفت مدينة غزة يوم الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال، في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن زيام شارك في هجمات 7 أكتوبر 2023، واتهمه بالضلوع في احتجاز أربعة رهائن داخل قطاع غزة، هم أميت سوسنا وكيث سيغال وأفيفا سيغال ودافنا إلياكيم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هجومًا آخر استهدف مدينة غزة يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل أدهم زيارة، الذي وصفه بأنه عنصر آخر في الجناح العسكري لحماس.

ووفقًا لجيش الاحتلال، كان الاثنان متورطين في توجيه إطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية وزرع عبوات ناسفة في منطقة «الخط الأصفر».

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الرواية الإسرائيلية بشأن هوية المستهدفين أو طبيعة الأدوار المنسوبة إليهما.