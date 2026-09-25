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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
محمد إبراهيم

صدق الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الأولى يناير 2027.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة، والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 26/09/2026، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/5 حتى 31/8، أشهر "مايو/ يونيو/ يوليو/ أغسطس"، من جميع السنوات حتى عام 2006، من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2026 حتى آخر يوليو 2026.

وخريجو كليات "الطب البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض/ الصيدلة/ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية/ العلوم الطبية المساعدة" الذين أنهوا فترة الامتياز/ التدريب، وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2026 حتى آخر يوليو 2026، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 15/10/2026، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 28/10 حتى 19/11/2026.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1/5 حتى 31/8، أشهر "مايو/ يونيو/ يوليو/ أغسطس"، من جميع السنوات حتى عام 2006، الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2026 حتى آخر يوليو 2026، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10/11/2026، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 21/11 وحتى 24/11/2026.

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر "يناير/ فبراير/ مارس" عام 2007، الحاصلون على مؤهلهم الدراسي حتى العام الدراسي 2025/2026، وكذا مواليد أشهر "يناير/ فبراير/ مارس" من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2006 وما قبلها، خريجو العام الدراسي 2025/2026، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 26/09/2026، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 05/10 وحتى 27/10/2026.

رابعًا: غير ذوي المؤهلات (العاديين):

مواليد أشهر "يناير/ فبراير/ مارس" من عام 2007، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 15/11/2026، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 25/11 وحتى 03/12/2026.

المستندات المطلوبة:

  • بطاقة الرقم القومي 
  • بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) 
  • أصل شهادة الميلاد
  • صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب
  • فصيلة الدم 
  • أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات (الطب البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض/ الصيدلة/ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية/ العلوم الطبية المساعدة) 
  • وثيقة الزواج للمتزوجين
  • رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها
  • خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة، محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين/ الأطباء المقيمين).

إرشادات هامة لشبان التجنيد:

  • من له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء، أن يتقدم بالمستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك.
  • يُعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسي من الجامعات والمعاهد الخاصة.
  • ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد، وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقًا لآخر مؤهل دراسي معتمد.
  • ضرورة أن يتقدم المتزوجون من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقونه قانونًا.
  • عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل، حيث إنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة/ فوق متوسطة/ عليا) التي يتقدم بها الشبان، بالتنسيق مع كل من وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي/ التربية والتعليم والتعليم الفني).
  • قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزاري بتعيين الشبان (المعيدين/ الأطباء المقيمين) في الأول من شهر (أبريل/ أكتوبر) من كل عام، قبل التصديق على قبول دفعتي الضباط الاحتياط، حتى يتم استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط.
  • ضرورة أن يقوم غير ذوي المؤهلات (العاديون)، أصحاب المهن والحرف والسائقون، بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا من تخفيض مدة الخدمة العسكرية (6 أشهر) طبقًا للقانون.
  • ضرورة أن يتقدم الحاصلون على دورات تدريبية احترافية بجهات مدنية في تكنولوجيا المعلومات قبل التجنيد، بالإعلان عن أنفسهم عند تقدمهم لمناطق التجنيد وتقديم المؤيدات لذلك، لتوزيعهم على الوحدات المتوافقة مع مؤهلهم الدراسي والدورات الحاصلين عليها، للاستفادة من قدراتهم.


ولتيسير الإجراءات على الشباب المتقدمين للتجنيد وتقليل ترددهم على مكاتب التجنيد والتعبئة التابعين لها، تم استحداث خدمة الحجز المسبق لتحديد توقيت التسجيل والكشف الطبي عليهم، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية: (26351195 / 02 - 26339581 / 02)، أو الرقم المختصر (15499).

وزير الدفاع إدارة التجنيد والتعبئة القوات المسلحة المجندين

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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

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