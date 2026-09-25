هل يعتذر الأهلي عن كأس السوبر؟.. أحمد جلال يوضح موقف القلعة الحمراء

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال تفاصيل موقف النادي الأهلي من المشاركة في بطولة كأس السوبر، موضحًا أن إدارة النادي تجري مناورات مع اتحاد الكرة بشأن الحصة المالية للنادي من عوائد البطولة، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالمشاركة.

وقال أحمد جلال، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي يدرك القيمة التسويقية الكبيرة التي يمثلها للبطولة، وهو ما يدفعه لإعادة التفاوض حول المقابل المالي، موضحًا: «الأهلي بيناور اتحاد الكرة، فكرة إني أنا وجودي مهم جدًا تسويقيًا للبطولة، من غيري هتقل تسويقيًا بشكل كبير. تعالى بقى نتحاسب، أنا آخد كام وإنت تاخد كام».

وأضاف أن ملف الحكام يمثل أحد الأمور التي ينظر إليها الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي طلب حكامًا أجانب في مواجهات الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز بالنسخة الماضية، وبلغت التكلفة نحو 70 ألف دولار، وتم خصمها من مستحقات الأهلي لدى اتحاد الكرة.

وأوضح الناقد الرياضي أن الأهلي يسعى لإعادة تقييم حصته في كأس السوبر، وهو ما قد يترتب عليه إعادة تقييم حصص باقي الأندية المشاركة، خاصة في ظل عدم حسم مكان إقامة البطولة حتى الآن.

وتابع: «هل هتلعبها في الإمارات زي الـ3 سنوات الأخيرة ولا في الكويت؟ هنا هيكون في تقييم مختلف والحصص شكلها إيه؟ كل دي مناورات».

وعن البديل المحتمل للأهلي حال اعتذاره عن المشاركة، أكد أحمد جلال أن سيراميكا كليوباترا سيكون الأقرب للمشاركة بالكارت الذهبي، خاصة في ظل الاعتبارات الجماهيرية التي تحكم اختيار الأندية المشاركة.

وأشار إلى أن سيراميكا سبق أن أضاف للبطولة خلال مشاركاته الماضية، موضحًا أن الاتحاد السكندري ليس مرشحًا في ظل منافسته على البقاء، بينما الإسماعيلي أصبح في الدرجة الثانية، وبالتالي تبدو مشاركة سيراميكا الأقرب حال عدم مشاركة الأهلي.

واختتم أحمد جلال حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لن يكون من السهل أن يتخلى عن المشاركة في البطولة، خاصة مع وجود عوائد مالية كبيرة، قائلًا: «حتى لو التصنيف مبيتحطش، لكن فيها أربعة مليون دولار دلوقتي، فأنا مش هسيب ده».