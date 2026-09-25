مفاجأة.. كيف تحول شقتك في «سكن لكل المصريين 9» من الإيجار للتمليك؟

في خطوة تستهدف توفير حلول سكنية أكثر مرونة للمواطنين، تصدرت وحدات «سكن لكل المصريين 9» اهتمام الباحثين عن شقق بأسعار ونظم سداد مناسبة، بعد طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي المدعوم، بما يتيح للمستفيد الحصول على وحدة سكنية بالإيجار مع إمكانية التحول إلى التملك وفق ضوابط محددة.

فرصة جديدة للحصول على شقة

يأتي الطرح من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف توفير وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع تقديم دعم للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وبحسب تفاصيل الطرح، بدأ التقديم المخصص للمواطنين من ذوي الهمم يوم 20 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026، وذلك إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

شروط التقديم.. من يستطيع الحجز؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الضوابط للاستفادة من الوحدات، أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا عند غلق الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأسرة 16 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى للدخل 5 آلاف جنيه بالنسبة للوحدات الموجودة بالمحافظات، و8 آلاف جنيه لوحدات المدن الجديدة.

ويتعين كذلك أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي يتقدم للحصول على وحدة بها، وألا يكون قد استفاد سابقًا من دعم سكني، إلى جانب استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.

365 جنيهًا للتسجيل و10 آلاف جنيه للتأمين

يتم التسجيل عبر منصة مصر الرقمية من خلال إنشاء حساب ورفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة إثبات الدخل، وإيصال مرافق حديثًا، وقيدًا عائليًا مميكنًا.

كما تتضمن إجراءات التقديم سداد 365 جنيهًا كمصروفات تسجيل غير مستردة إلكترونيًا، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه كوديعة تأمين يتم سدادها من خلال مكاتب البريد المميكنة، وتُرد وفق الضوابط عند انتهاء التعاقد أو رفض الطلب.

متى يتحول الإيجار إلى تملك؟

وتكمن إحدى أبرز نقاط الطرح في إتاحة إمكانية التقدم بطلب لتملك الوحدة بعد مرور عام واحد على الأقل من الانتظام في سداد الإيجار، وذلك وفق القواعد والضوابط المنظمة للعملية.

ويأتي نظام الإيجار التمليكي ضمن محاولات تنويع أدوات الدعم السكني، بحيث لا يقتصر الأمر على أنظمة التملك التقليدية، وإنما يتيح للمستفيد البدء بوحدة سكنية بنظام الإيجار، مع وجود مسار محتمل للتملك مستقبلًا عند استيفاء الشروط المحددة.