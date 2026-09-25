قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو الديمقراطية.. مصرع 41 شخصا في غرق قارب بضائع
بعد تحسن الأجواء.. الأرصاد تكشف حالة طقس مصر خلال الأيام المقبلة
الخريف بدأ رسميًا.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
مفاجأة.. كيف تحول شقتك في «سكن لكل المصريين 9» من الإيجار للتمليك؟
توفير بدائل آمنة للشباب واستراتيجية لـ 10 سنوات.. تعاون بين «العمل» و«اللجنة الوطنية» لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ضبط خريج كلية زراعة منتحل صفة طبيب بمستشفي بني سويف الجامعي
هيحاسب على المشاريب.. إبراهيم عبد الجواد: اختيارات حسام حسن الأفضل والصح
أحمد مجاهد يوجه رسالة دعم لـ محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن
بتكلفة 13مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدتي عناية مركزة للصدر والنساء بقصر العيني
70 عامًا في خدمة القرآن.. معلومات عن الشيخ محمد الصيفي في ذكرى وفاته
من «إينوترانس ببرلين».. وزير النقل يبحث التعاون مع المجر ويتفقد كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية
اليوم الجمعة.. خريطة قطع المياه عن بعض مناطق في الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة.. كيف تحول شقتك في «سكن لكل المصريين 9» من الإيجار للتمليك؟

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

في خطوة تستهدف توفير حلول سكنية أكثر مرونة للمواطنين، تصدرت وحدات «سكن لكل المصريين 9» اهتمام الباحثين عن شقق بأسعار ونظم سداد مناسبة، بعد طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي المدعوم، بما يتيح للمستفيد الحصول على وحدة سكنية بالإيجار مع إمكانية التحول إلى التملك وفق ضوابط محددة.

فرصة جديدة للحصول على شقة

يأتي الطرح من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف توفير وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع تقديم دعم للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وبحسب تفاصيل الطرح، بدأ التقديم المخصص للمواطنين من ذوي الهمم يوم 20 سبتمبر ويستمر حتى 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026، وذلك إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

شروط التقديم.. من يستطيع الحجز؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الضوابط للاستفادة من الوحدات، أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا عند غلق الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأسرة 16 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى للدخل 5 آلاف جنيه بالنسبة للوحدات الموجودة بالمحافظات، و8 آلاف جنيه لوحدات المدن الجديدة.

ويتعين كذلك أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي يتقدم للحصول على وحدة بها، وألا يكون قد استفاد سابقًا من دعم سكني، إلى جانب استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.

365 جنيهًا للتسجيل و10 آلاف جنيه للتأمين

يتم التسجيل عبر منصة مصر الرقمية من خلال إنشاء حساب ورفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة إثبات الدخل، وإيصال مرافق حديثًا، وقيدًا عائليًا مميكنًا.

كما تتضمن إجراءات التقديم سداد 365 جنيهًا كمصروفات تسجيل غير مستردة إلكترونيًا، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه كوديعة تأمين يتم سدادها من خلال مكاتب البريد المميكنة، وتُرد وفق الضوابط عند انتهاء التعاقد أو رفض الطلب.

متى يتحول الإيجار إلى تملك؟

وتكمن إحدى أبرز نقاط الطرح في إتاحة إمكانية التقدم بطلب لتملك الوحدة بعد مرور عام واحد على الأقل من الانتظام في سداد الإيجار، وذلك وفق القواعد والضوابط المنظمة للعملية.

ويأتي نظام الإيجار التمليكي ضمن محاولات تنويع أدوات الدعم السكني، بحيث لا يقتصر الأمر على أنظمة التملك التقليدية، وإنما يتيح للمستفيد البدء بوحدة سكنية بنظام الإيجار، مع وجود مسار محتمل للتملك مستقبلًا عند استيفاء الشروط المحددة.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 9 الإيجار التمليكي شقق سكن لكل المصريين 9 شروط سكن لكل المصريين 9 الإسكان الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي

محمد الشناوي

سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب

ترشيحاتنا

جانب من الافتتاح

جامعة القاهرة تعزز منظومة الرعاية الحرجة بقصر العيني بافتتاح أحدث وحدتين للعناية المركزة للصدر والنساء والتوليد

وزير الري

وزير الري: حصر 126 ألف طلب تقنين وتنفيذ 104 مشروعات نزع ملكية للمحاور والقومية

خلال الاجتماع

وزير الكهرباء: محطات التوليد القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط تدعم التوسع في تحلية المياه

بالصور

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد