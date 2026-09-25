هيحاسب على المشاريب.. إبراهيم عبد الجواد: اختيارات حسام حسن الأفضل والصح

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على الجدل المثار حول تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن استبعاد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من قائمة الفراعنة، قبل مواجهة أنجولا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية: «مش عاوز أتوقف عند كلام حسام حسن في المؤتمر الصحفي، لأن التوقيت مش مناسب لأي حاجة غير دعم منتخبنا الوطني والجهاز الفني».

وأضاف: «كل التقدير للكابتن حسام، اللي من بعد كابتن حسن شحاتة مشوفناش فرحة غير معاه، وحققنا أكبر إنجاز في كأس العالم، المدير الفني هو اللي بيتحاسب على المشاريب، والتجربة أثبتت إن اختياراته كانت هي الأفضل والصح».

وكانت تصريحات حسام حسن بشأن استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث المدير الفني عن أسباب غياب حارس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

واستخدم حسام حسن كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو ما فتح باب الجدل حول التصريح، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.