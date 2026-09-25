قيادي بمستقبل وطن: إنجاز مصر للطيران يعكس قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة عالميا

أشاد المهندس روحي العربي، الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، بالإنجاز الدولي الجديد الذي حققته مصر للطيران بحصولها على جائزة «أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران عالميًا.

خبرات قادرة على المنافسة وفقًا للمعايير العالمية

وأكد في بيان، أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطوير الذي يشهده الناقل الوطني، وما تمتلكه مصر من كفاءات وخبرات قادرة على المنافسة وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا وتطوير مستوى الخدمات يمثل طريقًا أساسيًا لتعزيز مكانة مصر للطيران إقليميًا ودوليًا.

إضافة مهمة لصورة الدولة المصرية



وأضاف الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ما تحققه مصر للطيران من تقدم دولي يمثل إضافة مهمة لصورة الدولة المصرية ويدعم مكانتها على خريطة النقل الجوي العالمية، موجهًا التهنئة إلى قيادات الشركة وجميع العاملين بها، ومتمنيًا لهم مواصلة مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.