قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني تترك الأمم المتحدة لأسبوع الموضة.. غيابها عن نيويورك يثير عاصفة سياسية في إيطاليا
غدا.. تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي| اسماء المحطات وعددها
تكثيف الحملات ووضع معايير دقيقة.. الصحة تعلن الحرب على الولادة القيصرية
من قال لا إله إلا الله عدد خلقه.. فضلها وكم مرة تقال يوميا
موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟
الرئيس الإيراني: التقيت مجتبي خامنئي قبل شهر.. والمرشد الأعلى بصحة جيدة ويوجه قيادتنا
فوضى في بني براك.. إلقاء جسم غريب على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وإصابة موظفة
دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب
الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن
الرئيس الإيراني: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي
تفاصيل سعر عيار 24 الآن بعد قرار الفائدة
الصيغ النادرة للصلاة على النبي وفائدة كل منها.. يكشفها علي جمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: إنجاز مصر للطيران يعكس قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة عالميا

مصر للطيران
مصر للطيران

أشاد المهندس روحي العربي، الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، بالإنجاز الدولي الجديد الذي حققته مصر للطيران بحصولها على جائزة «أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران عالميًا.

خبرات قادرة على المنافسة وفقًا للمعايير العالمية

وأكد في بيان، أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطوير الذي يشهده الناقل الوطني، وما تمتلكه مصر من كفاءات وخبرات قادرة على المنافسة وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا وتطوير مستوى الخدمات يمثل طريقًا أساسيًا لتعزيز مكانة مصر للطيران إقليميًا ودوليًا.

إضافة مهمة لصورة الدولة المصرية


وأضاف الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ما تحققه مصر للطيران من تقدم دولي يمثل إضافة مهمة لصورة الدولة المصرية ويدعم مكانتها على خريطة النقل الجوي العالمية، موجهًا التهنئة إلى قيادات الشركة وجميع العاملين بها، ومتمنيًا لهم مواصلة مسيرة التطوير وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

روحي العربي المهندس روحي العربي مستقبل وطن مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

هنادي مهنا

عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| رينو 8 جورديني تعود من الستينيات.. أرخص 5 سيارات صينية في مصر

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

بالصور

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

علامة مبكرة في العين قد تكشف التصلب المتعدد.. احذر رؤية الومضات وتشوش النظر

الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد