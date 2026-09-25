الرئيس الإيراني: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في إطار ما يسمح به القانون الدولي.

وأوضح بزشكيان أن إيران منفتحة على التوصل إلى تفاهمات بشأن برنامجها النووي، شريطة أن تتم في إطار القواعد والالتزامات الدولية، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى إلى تجاوز الحدود التي يفرضها القانون الدولي.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل استمرار المفاوضات والاتصالات بشأن الملف النووي الإيراني، وسط مساعٍ للتوصل إلى صيغة تتيح استئناف الحوار بين طهران وواشنطن وتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.