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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: طلب الولايات المتحدة من الصين الضغط على إيران مستبعد

ترامبل وشي جين بينج
ترامبل وشي جين بينج
هاني حسين

قال الدكتور  وسام القصير  الباحث السياسي، إنّ طلب الولايات المتحدة من الصين الضغط على إيران أمر مستبعد، موضحًا أن الجميع يعلم أن الصين مستهدفة بصورة أو بأخرى من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع صعوبة تدفقات الطاقة، بعد الحدث الكبير الذي حصل في فنزويلا وخسارة الصين أحد أهم موردي الطاقة إليها، ثم ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وما خسرته من تدفقات الطاقة من الجانب الإيراني والشرق الأوسط بشكل عام بعد أزمة مضيق هرمز.

وأضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصين لن تكون وسيطًا مقبولًا إلى هذه الدرجة، رغم المجاملات البروتوكولية والسياسية والجيوسياسية الواضحة بين الولايات المتحدة والصين، والاستقبال الذي حظي به الرئيس الصيني، والذي كان تبادلًا لما حظي به الرئيس دونالد ترامب قبل مدة قليلة.

وأوضح أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت من الصين أن تكون وسيطًا في المسألة المتعلقة بإيران، فإن ذلك سيُعد تنازلًا استراتيجيًا كبيرًا من جانب واشنطن للجانب الإيراني.

وأشار إلى أنه على العكس من ذلك، يعتقد أن الصين هي من ستطرح نفسها وسيطًا، أو تطلب بعض الأمور التي تساعد في إحياء المفاوضات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، على غرار الوساطات السابقة، ومنها الوسيط الباكستاني أو العُماني أو الوسطاء القطريون وغيرهم ممن تدخلوا طوال أشهر الأزمة، مؤكدًا أن دخول الصين كوسيط يظل أمرًا مستبعدًا، لا سيما إذا كان الطلب يأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

اخبار التوك شو ترامب شي جين بينج ايران طهران

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