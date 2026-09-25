ترامب: نؤكد اليوم على العلاقات الوثيقة بين الصين والولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والصين تربطهما علاقات وثيقة، مشددًا على أهمية تعزيز الروابط بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال ترامب خلال مأدبة عشاء، إن واشنطن وبكين تؤكدان اليوم على قوة العلاقات التي تجمعهما، مشيرًا إلى أن الروابط بين الشعبين الأمريكي والصيني تمتد لسنوات طويلة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تشهد مرحلة إيجابية، في ظل المساعي الرامية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين واشنطن وبكين بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية والسياسية، وسط اهتمام متبادل بالحفاظ على استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.